Роман Абрамович увлекся светской львицей?

Почему Роман Абрамович расстался с Дарьей Жуковой? Этот вопрос не дает покоя светским обозревателям. Бывшая приятельница миллиардера Наталья Штурм на днях обмолвилась о том, что у миллиардера новая возлюбленная. А журналисты попытались выяснить имя счастливицы.

По некоторым данным, в последнее время Роман Аркадьевич довольно часто общается с Надеждой Оболенцевой, яркой светской львицей и основательницей интеллектуального общества «Клуб 418». Сама Надежда сплетни не комментирует, но известно, что недавно девушка рассталась с возлюбленным, миллиардером Айратом Исхаковым.

Публикация от nadineobolentseva (@nadineobolentseva) Авг 5 2017 в 6:39 PDT

Тем временем также появилась информация о том, что фактически Жукова и Абрамович расстались еще в начале года. Они более полугода не живут вместе и последние несколько месяцев обсуждали вопросы о дальнейшем воспитании детей (у пары растут 9-летний сын Аарон Александер и 4-летняя дочь Леа) и детали раздельного проживания.

Ранее уточнялось, что супруги не намерены оформлять развод. До сих пор неясно, подписан ли был в свое время брачный контракт. На сегодняшний день состояние Романа Аркадьевича оценивается в 9,1 миллиарда долларов, бизнесмен занимает 12-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

Ранее мы писали:

Даша Жукова: «Для меня важно образование». Девушке очень нравятся семейные курсы по современному искусству.

Дарья Жукова рассказала о браке с Романом Абрамовичем. Девушка решила расставить точки над «i».

Источник фото: Globallookpress.com