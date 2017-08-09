Абрамович и Жукова: развода не будет

Разрыв Романа Абрамовича и Дарьи Жуковой продолжает будоражить прессу и публику. У светских обозревателей масса вопросов. Например, не появилась ли в жизни миллиардера новая дама сердца? Но больше всего интересно, как супруги собираются делить имущество? И тут выясняется интересная подробность.

Абрамович и Жукова расстаются, но официально оформлять документы о разводе не намерены. Так что о разделе имущества речи нет. «Люди сначала расстаются, потом, возможно, разводятся. В случае Дарьи и Романа речь пока идет только о расставании», — пояснил источник из окружения миллиардера «Комсомольской правде».

Инсайдер также добавил, что если в будущем супруги и решатся на расторжение брака, то споров по поводу раздела состояния Абрамовича (по данным Forbes, сейчас активы олигарха оцениваются более чем в 9 миллиардов долларов), определенно, не возникнет. Правда, на вопрос о брачном контракте инсайдер отвечать отказался.

Впрочем, Жукова вряд ли будет жаловаться, даже если развод будет оформлен. По информации Forbes, благодаря щедрости супруга Дарья является владелицей великолепных картин (например, у нее есть «Триптих» Фрэнсиса Бэкона, который оценивается более чем в $86 миллионов) и прочих шедевров искусства.

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Источник фото: Globallookpress.com