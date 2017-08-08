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Наталья Штурм прокоммен­тировала развод Абрамовича


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В СМИ увлеченно обсуждают разрыв Романа Абрамовича с Дарьей Жуковой. И по столь интересной теме согласилась высказаться Наталья Штурм, в которую Роман Аркадьевич был влюблен в юности. По мнению певицы, охотницам за олигархами не стоит строить планы в отношении Абрамовича. Сердце миллиардера уже занято.

По предположениям Натальи, одна из главных причин разрыва - новая дама сердца Романа Аркадьевича. Штурм уверена - это очень красивая и интересная во всех отношениях дама. Личность незаурядная. При этом артистка отметила, что отношения Абрамовича с Жуковой можно назвать красивыми.

Певица советует всем, кто ищет достойного мужчину, в первую очередь работать над собой. «В любой момент может появиться мужчина, о котором вы даже не мечтали. Сейчас нужны женщины, которые из себя что-то представляют».

 

«Для общественности они поставили точки над «i» для чего-то. Для чего? - рассуждает Наталья в интервью «Комсомольской правде». - Известно им одним. То ли это будет официальный брак или Даши, или Романа Аркадьевича, то ли будет объявлен новый союз. Чтобы это не выглядело грязью, они вынуждены объявить, что все закончено. Отчистить, так сказать, поле от слухов. Грустно, когда люди расстаются. Но самое главное, чтобы люди расставались красиво».

Позже в своем блоге Штурм добавила: «Забыла еще добавить в интервью, что, вероятно, у Романа Аркадьевича уже намечается 8 ребенок). С его плодовитостью это не удивительно. Что ж, как бы ни было, Р.А. умеет расставаться красиво и щедро. У него можно многим поучиться».

Ранее мы писали:

Даша Жукова: «Для меня важно образование». Девушке очень нравятся семейные курсы по современному искусству.

Дарья Жукова рассказала о браке с Романом Абрамовичем. Девушка решила расставить точки над «i». 

Наталья Штурм: «Тело у меня тренированное». Певица увлеклась публикацией откровенных снимков.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 08.08.2017 Теги: роман абрамович

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