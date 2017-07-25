Наталья Штурм: «Тело у меня тренированное»
0 0
Пример Анастасии Волочковой неожиданно оказался заразительным для певицы Натальи Штурм. Артистка отдыхает в Болгарии и с азартом публикует свои снимки на нудистском пляже. Публика в недоумении.
За последние два дня Наталья опубликовала целую серию откровенных снимков. Артистка не без гордости демонстрирует роскошный бюст и расписывает прелести нудистского пляжа.
Однако большинство подписчиков все же не поддерживают певицу: «Можете совсем раздеться. Но зачем выкладывать. Уважение к вам упало», «Наталья этими фото создает ажиотаж вокруг себя», «Наташа, заканчивайте свой отпуск и возвращайтесь в Москву. Так всем спокойнее будет. Нудистские пляжи на вас очень плохо действуют», «Проблемы у женщины».
Штурм же заявила, что не намерена идти на поводу у публики. «Буду и дальше показывать то, что считаю красивым, креативным и художественным, благо тело у меня тренированное, в отличие от ваших дряблых языков. А журналистам спасибо, что уловили суть - я действительно занимаюсь фитнесом уже 20 лет и, как любой человек, которому есть чем похвастать, делюсь своими достижениями со зрителями. Цель - чтобы как можно больше людей были стройными, здоровыми и позитивными», - написала дама.
Ранее мы писали:
Алена Апина показала эротику. Звезда похвасталась эффектной фотосессией.
Волочкова: «Панталоны натянуть всегда успеется». Звезда призывает заниматься спортом и не стесняться своего тела.
Анастасия Волочкова просит быть добрее. Балерина призывает жить своей жизнью и радоваться каждому ее мигу.
Читайте также
Обсуждение 14
Лучшие комментарии
-
она участвовала в программе первого канала "на 10 лет моложе", где ей пришили -подтянули-вставили (зубы, сиськи, лицо). а мозги то остались прежними без подтяжек и рестайлинга. теперь всеми забытая артистка решила, что она вах-вах .\ Апиной типа можно, а ей нельзя? :) Было бы смешно, но грех смеяться над убогими. Тяжело тетки переносят возраст и переживают, что в своё время им не были доступны все возможности , что есть у молодых сейчас (начиная от фотошопа и инсты, до технологий превентивной косметологии).
25.07.17 15:00 Контекст комментария
-
Как можно такое выставлять на всеобщее обозрение. Возраст, наличие 2 взрослых детей. Позор, даже если тело 150 раз тренированное. Спасибо что трусы надела.
25.07.17 15:28 Контекст комментария
-
KoshkaСколько надо выпить, чтоб такое выложить?
25.07.17 15:47 Контекст комментария
-
лакиой)) а позы-то что такие уродские??
25.07.17 14:37 Контекст комментария
-
"тренированное" тело прикрывает )))
25.07.17 14:58 Контекст комментария
-
еленаШалава,разве вы не знали?Ведёт себя вульгарно,как дешёвка...
26.07.17 16:39
-
Marana VilniusБыло бы по фигу, сколько ей лет, если бы фотографии были действительно красивыми - эротичными, а не пошлыми. Здесь я никакой эротики не вижу, художественность напрочь отсутствует, выглядит, как тётка из рекламы дешёвого порно.
26.07.17 14:00
-
Неужели еще не забыли эту прошмандовку?
26.07.17 10:19
-
ПрелестьШирокая русская душа :-(
25.07.17 19:17
-
KoshkaСколько надо выпить, чтоб такое выложить?
25.07.17 15:47
-
МосквитянинДжейн Лопес ходит без трусов, наши скромнее себя ведут.
25.07.17 15:37
-
Как можно такое выставлять на всеобщее обозрение. Возраст, наличие 2 взрослых детей. Позор, даже если тело 150 раз тренированное. Спасибо что трусы надела.
25.07.17 15:28
-
Янедо**
25.07.17 15:27
-
она участвовала в программе первого канала "на 10 лет моложе", где ей пришили -подтянули-вставили (зубы, сиськи, лицо). а мозги то остались прежними без подтяжек и рестайлинга. теперь всеми забытая артистка решила, что она вах-вах .\ Апиной типа можно, а ей нельзя? :) Было бы смешно, но грех смеяться над убогими. Тяжело тетки переносят возраст и переживают, что в своё время им не были доступны все возможности , что есть у молодых сейчас (начиная от фотошопа и инсты, до технологий превентивной косметологии).
25.07.17 15:00
-
......Лопес местного разлива....
25.07.17 14:45
-
лакиой)) а позы-то что такие уродские??
25.07.17 14:37