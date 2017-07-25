Наталья Штурм: «Тело у меня тренированное»

Пример Анастасии Волочковой неожиданно оказался заразительным для певицы Натальи Штурм. Артистка отдыхает в Болгарии и с азартом публикует свои снимки на нудистском пляже. Публика в недоумении.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Июл 24 2017 в 6:17 PDT

За последние два дня Наталья опубликовала целую серию откровенных снимков. Артистка не без гордости демонстрирует роскошный бюст и расписывает прелести нудистского пляжа.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Июл 23 2017 в 7:20 PDT

Однако большинство подписчиков все же не поддерживают певицу: «Можете совсем раздеться. Но зачем выкладывать. Уважение к вам упало», «Наталья этими фото создает ажиотаж вокруг себя», «Наташа, заканчивайте свой отпуск и возвращайтесь в Москву. Так всем спокойнее будет. Нудистские пляжи на вас очень плохо действуют», «Проблемы у женщины».

Штурм же заявила, что не намерена идти на поводу у публики. «Буду и дальше показывать то, что считаю красивым, креативным и художественным, благо тело у меня тренированное, в отличие от ваших дряблых языков. А журналистам спасибо, что уловили суть - я действительно занимаюсь фитнесом уже 20 лет и, как любой человек, которому есть чем похвастать, делюсь своими достижениями со зрителями. Цель - чтобы как можно больше людей были стройными, здоровыми и позитивными», - написала дама.

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