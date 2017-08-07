Прах Олега Яковлева захоронен

На Троекуровском кладбище Москвы состоялось захоронение праха певца Олега Яковлева. Церемония была приватной. Присутствовало около 20 человек. На могиле прозвучала авторская песня Олега под символичным названием - «Не плачь».

Бывший солист популярного коллектива «Иванушки International» скончался от остановки сердца в конце июня в одной из столичных клиник. Церемония прощания с артистом состоялась 1 июля. Но захоронение праха прошло только на 40-й день после смерти.

По словам возлюбленной покойного Александры Куцевол, она пыталась выхлопотать разрешение правительства Москвы на захоронение на Ваганьковском кладбище. Был нужен участок для установки памятника. «К Олегу хотят прийти поклонники, люди пишут постоянно, спрашивают, куда можно прийти», - поясняла дама. В конце концов, захоронение провели на Троекуровском кладбище.

По данным прессы, на церемонии присутствовали лишь самые близкие, а также продюсер Игорь Матвиенко. За 40 дней Куцевол и Матвиенко подготовили посмертный релиз первой и последней авторской песни Яковлева «Не плачь». Увы, композиция впервые прозвучала на похоронах артиста.

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Источник фото: Globallookpress.com