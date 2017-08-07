 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Прах Олега Яковлева захоронен


0 0

На Троекуровском кладбище Москвы состоялось захоронение праха певца Олега Яковлева. Церемония была приватной. Присутствовало около 20 человек. На могиле прозвучала авторская песня Олега под символичным названием - «Не плачь».

Бывший солист популярного коллектива «Иванушки International» скончался от остановки сердца в конце июня в одной из столичных клиник. Церемония прощания с артистом состоялась 1 июля. Но захоронение праха прошло только на 40-й день после смерти.

По словам возлюбленной покойного Александры Куцевол, она пыталась выхлопотать разрешение правительства Москвы на захоронение на Ваганьковском кладбище. Был нужен участок для установки памятника. «К Олегу хотят прийти поклонники, люди пишут постоянно, спрашивают, куда можно прийти», - поясняла дама. В конце концов, захоронение провели на Троекуровском кладбище.

По данным прессы, на церемонии присутствовали лишь самые близкие, а также продюсер Игорь Матвиенко. За 40 дней Куцевол и Матвиенко подготовили посмертный релиз первой и последней авторской песни Яковлева «Не плачь». Увы, композиция впервые прозвучала на похоронах артиста.

Ранее мы писали:

Садальский переживает за «Иванушек». Актер считает смерть Яковлева «трагической закономерностью».

Кирилл Андреев: «Мы не умерли и не собираемся». Группа «Иванушки International» о творческих планах.

Похороны Джорджа Майкла провели ночью. Со дня смерти артиста прошло более трех месяцев.​

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 07.08.2017 Теги: Олег Яковлев

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору