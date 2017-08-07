Гайдулян сообщил о съемках в Америке

Несколько лет назад Андрею Гайдуляну выпало тяжелое испытание. И он его прошел. А теперь у актера новый вызов. Андрей намекнул на съемки в Голливуде. Недавно Гайдулян вместе с женой Дианой отправился в США.

Публика предполагала, что пара решила отдохнуть, но кажется, Андрей совмещает приятное с полезным. На днях актер опубликовал селфи на фоне знаменитого Hollywood. А чуть позже опубликовал видео с побережья, в котором сообщил: «Это мое первое американское кино, и начинается оно так: с одиноким сортиром в пустыне».

Публикация от Андрей Гайдулян (@gaydulyan) Авг 5 2017 в 9:33 PDT

Теперь поклонники гадают, не шутит ли Гайдулян? По данным «7 Дней», актер снимается в американском проекте, в котором ему досталась роль астрофизика. Напомним, летом 2015 года у Гайдуляна была диагностирована онкология, и на протяжении полугода артист проходил курс лечения в Германии. Болезнь удалось победить. Летом 2016 года Андрей вернулся к работе, а осенью сочетался браком с любимой.

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