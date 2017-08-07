Алика Смехова похвасталась фигурой
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Сезон бикини в разгаре. И звездные дамы стараются не упускать шанс продемонстрировать хорошую форму. На прошлой неделе телом активно хвастались Наталья Штурм и Анастасия Волочкова. А на выходных решила блеснуть Алика Смехова.
49-летняя актриса отдыхает во Франции и на днях опубликовала впечатляющий снимок, для которого позировала в бикини. Фото Алика дополнила стихами Вероники Долиной:
Мной себе запрещено
Многое уже давно.
Сколько б ни было попыток
Все пустое, все равно.
Мною мне предписано
Молодящее вино.
И свинцовые примочки,
И слащавое кино.
Поклонники не скупились на комплименты. Надо сказать, Алика действительно выглядит подтянутой и моложавой. По словам актрисы, ей повезло с генетикой, но это не значит, что она не работает над собой. «Я за последние 20 лет провела огромную профилактическую работу! Да-да, о состоянии кожи надо задумываться не в 40 лет, а гораздо раньше. Минимум раз в неделю я обязательно посещаю косметолога, делаю массаж лица и тела. А еще постоянно пробую всевозможные процедуры, сейчас ведь столько новинок появляется!» - рассказывала звезда в одном из интервью.
Ранее мы писали:Александр Васильев: «Алика Смехова — знойная женщина». И стильная.
Хмельницкая поразила гибкостью. Еще одна конкурентка Анастасии Волочковой.
Волочкова: «Панталоны натянуть всегда успеется». Звезда призывает заниматься спортом и не стесняться своего тела.
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Обсуждение 4
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ДашкаЗдоровая женщина красива естественной красотой. И с головой все в порядке.Приятно.
07.08.17 14:37
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ПрелестьМолодец. Следит за собой несомненно.
07.08.17 10:16
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СимаОна в прекрасной форме и лицо и тело. При этом лицо выглядит естественно молодо, молодец.
07.08.17 10:00