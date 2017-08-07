Алика Смехова похвасталась фигурой

Сезон бикини в разгаре. И звездные дамы стараются не упускать шанс продемонстрировать хорошую форму. На прошлой неделе телом активно хвастались Наталья Штурм и Анастасия Волочкова. А на выходных решила блеснуть Алика Смехова.

Публикация от Alika Smekhova (@alika_smekhova) Авг 4 2017 в 1:32 PDT

49-летняя актриса отдыхает во Франции и на днях опубликовала впечатляющий снимок, для которого позировала в бикини. Фото Алика дополнила стихами Вероники Долиной:

Мной себе запрещено

Многое уже давно.

Сколько б ни было попыток

Все пустое, все равно.

Мною мне предписано

Молодящее вино.

И свинцовые примочки,

И слащавое кино.

Поклонники не скупились на комплименты. Надо сказать, Алика действительно выглядит подтянутой и моложавой. По словам актрисы, ей повезло с генетикой, но это не значит, что она не работает над собой. «Я за последние 20 лет провела огромную профилактическую работу! Да-да, о состоянии кожи надо задумываться не в 40 лет, а гораздо раньше. Минимум раз в неделю я обязательно посещаю косметолога, делаю массаж лица и тела. А еще постоянно пробую всевозможные процедуры, сейчас ведь столько новинок появляется!» - рассказывала звезда в одном из интервью.

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