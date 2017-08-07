 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Алика Смехова похвасталась фигурой


0 0
Алика Смехова похвасталась фигурой

Сезон бикини в разгаре. И звездные дамы стараются не упускать шанс продемонстрировать хорошую форму. На прошлой неделе телом активно хвастались Наталья Штурм и Анастасия Волочкова. А на выходных решила блеснуть Алика Смехова.

49-летняя актриса отдыхает во Франции и на днях опубликовала впечатляющий снимок, для которого позировала в бикини. Фото Алика дополнила стихами Вероники Долиной:

Мной себе запрещено

Многое уже давно.

Сколько б ни было попыток

Все пустое, все равно.

Мною мне предписано

Молодящее вино.

И свинцовые примочки,

И слащавое кино.

Поклонники не скупились на комплименты. Надо сказать, Алика действительно выглядит подтянутой и моложавой. По словам актрисы, ей повезло с генетикой, но это не значит, что она не работает над собой. «Я за последние 20 лет провела огромную профилактическую работу! Да-да, о состоянии кожи надо задумываться не в 40 лет, а гораздо раньше. Минимум раз в неделю я обязательно посещаю косметолога, делаю массаж лица и тела. А еще постоянно пробую всевозможные процедуры, сейчас ведь столько новинок появляется!» - рассказывала звезда в одном из интервью.

Ранее мы писали:

Александр Васильев: «Алика Смехова — знойная женщина». И стильная.

Хмельницкая поразила гибкостью. Еще одна конкурентка Анастасии Волочковой.

Волочкова: «Панталоны натянуть всегда успеется». Звезда призывает заниматься спортом и не стесняться своего тела.



0 Не нравится 0 Нравится 07.08.2017 Теги: Алика Смехова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 4  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору