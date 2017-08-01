Зачем Малахову покидать шоу «Пусть говорят»?
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Ведущие издания продолжают обсуждать информацию о переходе Андрея Малахова с Первого канала на ВГТРК. Сам шоумен категорически отмалчивается, представители Первого канала недоступны для комментариев. Соответственно, версий о причинах все больше. И по одной из версий - никуда Малахов не уйдет.
По слухам, популярное ток-шоу Малахова «Пусть говорят» заменит новый проект Дмитрия Шепелева. Затем появилась информация о том, что для шоу «Пусть говорят» подыскивают новых ведущих. По данным РБК, коллеги Малахова переходят работать в «Прямой эфир» на телеканале «Россия» и сам Андрей скоро заменит Бориса Корчевникова.
Предполагается, что у Малахова случился конфликт с новым продюсером ток-шоу, которого назначил Константин Эрнст.
«Московский комсомолец» со ссылкой на осведомленного инсайдера сообщает о том, что Малахов действительно планирует уйти: «Заниматься чем-то совершенно новым и неожиданным для всех нас. Тем, к чему лежит душа, что для него по-настоящему интересно».
Также есть предположение, что, распуская слухи о своем уходе, шоумен пытается добиться привилегий для себя и своей команды от Первого канала.
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Источник фото: Globallookpress.com
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