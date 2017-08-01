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Хэлли Берри нашла источник вечной молодости


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Ровно через две недели - 14 августа - она отметит 51-й день рождения. Но глядя на фото Хэлли Берри со вчерашней премьеры в Лос-Анджелесе, в это невозможно поверить. Актриса выглядит не просто прекрасно. Она выглядит на пару десятков лет моложе.

 
 
 

Вчера Хэлли представила Голливуду свой новый драматический триллер «Похищение». В картине актриса сыграла мать, которая отчаянно борется за похищенного ребенка, и похитителям определенно не поздоровится. На премьере актриса появилась в стильной белой блузе, мини-юбке, и светские обозреватели единодушно отметили: Берри великолепно выглядит. Кстати, к услугам пластических хирургов Хэлли принципиальной не прибегает - актриса считает это предательством по отношению к себе.

Между прочим, недавно звезда раскрыла свой маленький секрет - она никогда не празднует свой день рождения. По мнению актрисы, все эти хлопоты и суматоха - для слабых духом. Сама Берри росла в семье со скромным достатком, и ее родители просто не могли позволить шикарные вечеринки. С возрастом отношение ко дню рождения не изменилось. Но при этом День матери известная актриса всегда отмечает дома с детьми.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 01.08.2017 Теги: Хэлли Берри

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