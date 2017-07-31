Акиньшина обвиняется в нападении
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Оксана Акиньшина не из тех, кто не может постоять за себя. Но кажется, временами актриса не совсем верно оценивает ситуацию. Как сообщается, звезда обвиняется в нападении и нанесении травм.
В полицию обратилась женщина, проживающая в подмосковном поселке, где сейчас звезда снимает дом. По словам 50-летней дамы, Акиньшина избила ее после того, как они не смогли нормально разъехаться на дороге. Как пишет потерпевшая, актриса загородила ей дорогу, а когда звезду попросили убрать автомобиль, Оксана набросилась на женщину. Дама также утверждает, что во время конфликта Оксана заявила об оружии в машине и готовности его применить, пишет Life.ru.
Сама Акиньшина пока не комментирует сообщения. Как уточняется, большую часть этого года актриса провела с детьми и мужем в Швейцарии. В конце июня Оксана вернулась в Россию, поскольку стартовали съемки продолжения картины «СуперБобровы», где она исполняет одну из главных ролей.
Напомним, в январе Оксана родила дочь. Имя наследницы звезда до сих пор не сообщает. Также актриса и ее супруг Арчил Геловани растят двух сыновей.
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