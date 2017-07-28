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Шэрон Стоун исполнила эротичный танец


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В следующем году она отметит 60-летие. Но пока голливудская актриса Шэрон Стоун (Sharon Stone) может дать фору девушкам на порядок моложе. Звезда «Основного инстинкта» снялась в фотосессии для итальянского GQ, и кадры со съемочной площадки впечатляют.

 
 
 

Черные ботфорты, черное белье, черная шелковая рубашка. В этом образе Шэрон еще раз напомнила о своей сексуальности. Актриса опубликовала видео танца на съемках, и судя по движениям Стоун, пластичности она не утратила.

Ранее актриса не раз подчеркивала, что принять мысль об увядании было непросто. Но в итоге она пришла к выводу, что погоня за вечной молодостью не для нее. «Сама идея того, что молодость - единственная вещь, которая придает красоту и привлекательность, не верна. Я не хочу быть "нестареющей красавицей". Я хочу быть женщиной, которая выглядит отлично для своего возраста».

Но это не значит, что Шэрон не следит за своим внешним видом. «Я подумала, что хочу стареть как танцоры: сохранить тело в превосходной форме. Мне нравится танцевать и делать растяжку, а также ходить в фитнес-зал. И в какой-то момент я полностью отказалась от алкоголя».

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0 Не нравится 0 Нравится 28.07.2017 Теги: Шэрон Стоун

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