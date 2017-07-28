Шэрон Стоун исполнила эротичный танец
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В следующем году она отметит 60-летие. Но пока голливудская актриса Шэрон Стоун (Sharon Stone) может дать фору девушкам на порядок моложе. Звезда «Основного инстинкта» снялась в фотосессии для итальянского GQ, и кадры со съемочной площадки впечатляют.
Черные ботфорты, черное белье, черная шелковая рубашка. В этом образе Шэрон еще раз напомнила о своей сексуальности. Актриса опубликовала видео танца на съемках, и судя по движениям Стоун, пластичности она не утратила.
Ранее актриса не раз подчеркивала, что принять мысль об увядании было непросто. Но в итоге она пришла к выводу, что погоня за вечной молодостью не для нее. «Сама идея того, что молодость - единственная вещь, которая придает красоту и привлекательность, не верна. Я не хочу быть "нестареющей красавицей". Я хочу быть женщиной, которая выглядит отлично для своего возраста».
Но это не значит, что Шэрон не следит за своим внешним видом. «Я подумала, что хочу стареть как танцоры: сохранить тело в превосходной форме. Мне нравится танцевать и делать растяжку, а также ходить в фитнес-зал. И в какой-то момент я полностью отказалась от алкоголя».
Ранее мы писали:
Шэрон Стоун показала отличную форму. Актрисе удается сохранять хорошую фигуру и озорной блеск в глазах.
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Обсуждение 14
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СимаСовершенно все равно как она танцует, главное выглядит она потрясающе на 60 лет!!! В 40 не каждая в такой форме. Шикарная женщина!
28.07.17 16:08
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лакиотлично выглядит! 60 лет на минуточку ей, а по этому видео ну 40 от силы, имхо. мне очень нравится как она с возрастом взаимодейсвтует, очень со вкусом взрослеет, скажем так)
28.07.17 14:28
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ксюВот странный народ . Как безголосая какая то Бузова, то просто умничка.Плчему? Все то что я нашла про эту девушку исключительно убого.Для меня секрет. А вот Шерон Стоун человек, которому есть что предъявить миру, " О ужас!". Что происходит? Видимо российский зомби ящик на полную катушку...
28.07.17 13:57
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Где вы увидели "о ужас"??? Ну , если вы считаете данный танец пластичным , то , видимо , вы никогда не видели как танцуют красиво ? Со всей моей любовью к Шерон , танцы - не её .
28.07.17 14:12
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ксюЕй не 20, а 60. По сравнению со среднестатистической женщиной России 60 лет- она просто образец пластики ти молодости. Вам 50.Жела Вам через 10 лет хотя бы на половину быть в форме Шерон.
28.07.17 16:39
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ГалинаНе переходите на личности.
28.07.17 16:54
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ксюЯ желаю быть похоже на Шерон Стоун.Ну а то что Светлане 50 и она в отличной форме она сама писала в рубрике два мнения).Так что у Вас беспочвенное беспокойство, Галина!
28.07.17 17:05
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Ксю , мне уже 51 )) Вот непонятно , почему вы никак не хотите понять о чём я . Я разве умалила достоинства Шерон ? )) Нет . Я сама к ней очень тепло отношусь и уже несколько раз написала. , что выглядит она потрясающе. Но , коль речь в статье шла о пластике и танце , я о том и высказала своё мнение - ни танца , ни пластики я не вижу .
28.07.17 17:10
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КсюВот удивительное явление в моей жизни. Каждая Галина обязательно скажет что мне делать и как себя вести...Это Вы так всем , Галина тыркаете куда идти и что делать! Так живешь живешь и вдруг очередной приказ прилетает от какой нибудь Галины. Вздрогнешь, удивишься и посторонишься. Как у вас, у Галь, так получается?
28.07.17 17:40
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Фигура отличная , но танцевать пластично она не умеет )) Или разучилась.
28.07.17 12:10
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ПрелестьКошмар. Эластичности ноль. Самый эластичный момент был прикрыт фотографом. Трюк с каскадёром? :-D
28.07.17 12:01