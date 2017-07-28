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Деми Мур снова показала стриптиз


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Голливудская актриса Деми Мур (Demi Moore) сегодня редко позирует для глянца. И зря. Как обнаружили светские обозреватели, 54-летняя звезда в прекрасной форме. Судя по кадрам нового фильма с участием Деми, за последние двадцать лет фигура актрисы практически не изменилась.

Двадцать лет назад картина «Стриптиз» с Мур в главной роли произвела фурор. Но 54-летняя актриса и сейчас может запросто раздеться перед камерой.

 

В новой картине «Слепец» в одном из эпизодов Деми снималась в черном белье, и, судя по снимкам в Сети, Мур может похвастаться великолепным телом.

 

Напомним, в свое время ходили слухи о многочисленных пластических операциях знаменитости. Поговаривали, звезда потратила целое состояние на омоложение, причем особенно поражали слухи о подтяжке колен.

Сама Деми говорила, что действительно «кое-что» подкорректировала, но в целом слухи сильно преувеличены. «У меня долгое время были навязчивые идеи по поводу фигуры. Я не раз менялась, но это приносило мне лишь временное удовлетворение, — поясняла актриса. — В конце концов я пришла к выводу, что стройность не решит действительно какой-либо важной проблемы. И по иронии судьбы именно тогда, когда я отказалась от мысли доминировать над своим телом, оно стало фигурой моей мечты. Но произошло это лишь после того, как прекратила работать над этим. И я пришла к выводу, что подобная одержимость бессмысленна».

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0 Не нравится 0 Нравится 28.07.2017 Теги: Деми Мур

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