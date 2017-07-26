Рианна и Кара Делевинь отказались от бра
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Ей настоятельно рекомендуют похудеть. Но певица Рианна (Rihanna) настолько уверена в себе, что запросто может стать иконой движения бодипозитива. Сейчас артистка промоутирует новый фильм и не стесняется позировать в паре с топ-моделью.
Накануне в Париже прошла премьера новой ленты Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет». И главными звездами премьеры стали Рианна и Кара Делевинь (Cara Delevingne), сыгравшие в фильме. Словно сговорившись, девушки появились на красной дорожке в эффектных нарядах и без бюстгальтеров.
РиРи выбрала гламурное платье с отделкой перьями от Prada, Кара блистала в кутюрном вечернем туалете из коллекции Alexandre Vauthier. Девушки ослепительно улыбались, позируя вместе с Бессоном.
Однако критики отмечают, что режиссеру сейчас не до голливудских улыбок. Фантастический фильм «Валериан и город тысячи планет» стал самой дорогой картиной в истории французского кинематографа (209 миллионов долларов). Но в первую неделю проката в США результаты сборов оказались весьма скромными (17 миллионов при планируемых 20). Теперь Люк и продюсеры надеются на успех в Европе.
Ранее мы писали:
Кара Делевинь: «Люди в модной индустрии много лгут». Звезда старается трезво оценивать ситуацию.
Рианна разозлила феминисток. Клип на песню Bitch Better Have My Money назвали сексистским и обвинили артистку в пропаганде насилия над женщинами.Рианна: «Быть покорной в спальне очень весело». Артистка любит перевоплощения и на сцене, и в постели.
Источник фото: Globallookpress.com
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