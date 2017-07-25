Кидман продемонстрировала ковбойский шик
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Она недавно отметила 50-летие. Ну и что? Голливудская актриса Николь Кидман (Nicole Kidman) не просто в прекрасной форме. При желании актриса может быть очень сексуальной. Что доказывает новая фотосессия звезды для журнала Love.
Она может играть не только респектабельных леди. Для новой фотосессии звезда с радостью согласилась на смелый эксперимент - позировала в купальнике и мини-шортах.
«Это было безумие, то, что мы делали. Джинсовые мини-шорты. Я думала об этой съемке позже. И моя главная мысль была: "Что я наделала? Да я спятила!"», - рассказывает о фотосессии Кидман.
Тем временем один из инсайдеров сообщил, что, увидев фотографии, актриса была поражена и даже шокирована. «Она смутилась. Николь довольно консервативна в глубине души и не думала, что фотографии будут настолько провокационными». По некоторым данным, Кидман сочла неуместной публикацию снимков, напомнив редакции, что, вообще-то, она дама зрелого возраста и мать. Однако редакторам все же удалось уговорить звезду.
Кстати, недавно один из тренеров актрисы заявил, что у Николь идеальное для 50-летней женщины тело.
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