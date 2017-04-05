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Виктория Бекхэм сотрудничает с Николь Кидман


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Виктория Бекхэм (Victoria Beckham) с успехом выступает в качестве модельера. Модели ее бренда VB пользуются большим успехом, но Виктория на этом не успокаивается. Звезда попросила одну из голливудских знаменитостей выступить лицом ее новой коллекции. Этой знаменитостью оказалась Николь Кидман (Nicole Kidman).

Актриса не могла отказать бывшей солистке Spice Girls. И Бекхэм уже опубликовала в Instagram снимок с фотосессии с Кидман для журнала Vanity Fair. Звезда позировала в платье оттенка красного вина и золотистых босоножках на шпильке.

«Николь выглядит прекрасно в моделях моей новой коллекции», написала Виктория.

Подписчики Бекхэм в восторге: «Вау, Николь Кидман позирует для VB. Круто», «Две легенды! Прекрасная комбинация». «Роскошная женщина в красивом наряде, отлично!»

Напомним, 49-летняя Кидман не впервые сотрудничает с модными брендами. В частности, в свое время актриса была звездой рекламной кампании аромата Chanel No 5, часов Omega, три года назад снялась топлес для рекламы весенне-летней коллекции обуви бренда Jimmy Choo.

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0 Не нравится 1 Нравится 05.04.2017 Теги: Виктория Бекхэм Николь Кидман

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