Ева Герцигова похвасталась стройной фигурой

23 года назад она стала звездой кампании Hello Boys от Wonderbra. Но и в свои 44 года Ева Герцигова (Eva Herzigova) может похвастаться прекрасной фигурой. Что она накануне и сделала.

Модель опубликовала снимок в черном бикини и сообщила, что наслаждается утренним морем. Подписчики похвалили фигуру звезды, хотя некоторые заметили, что сейчас Ева «слишком худа».

Впрочем, сама Герцигова, которая сейчас растит трех сыновей, полагает, что она в неплохой форме. И с Евой согласны в модных домах. Так, сейчас модель представляет косметическую линию Dior, новые коллекции Roberto Cavalli, Gerry Weber и Bottega Veneta.

Кстати, Ева уверена, что возраст красоте не враг. «"Выдержанная" красота опирается на внутреннюю сущность – поэтому она гармонична. Теперь у меня очень французский, я бы даже сказала, парижский стиль – «внешность с умом». Если чуть более конкретно, то для меня женщина без возраста – это женщина с идеальной кожей. Которую нужно не только создать и сохранить, но и умело продемонстрировать», - рассуждала топ-модель в одном из интервью.

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Цитаты супермоделей: о диетах, красоте, работе и жизни. Чего только стоит знаменитое: «Меньше чем за десять тысяч долларов я даже с постели не встану».

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