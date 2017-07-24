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Мерьем Узерли покорила Петербург


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Хорошая новость для петербургских фанатов сериала «Великолепный век». По городу разгуливает одна из звезд проекта - актриса Мерьем Узерли. И Мерьем вовсе не против совместных селфи с поклонниками.

О приезде актрисы в Северную столицу стало известно после того, как Узерли опубликовала в соцсетях несколько снимков, на которых позировала на фоне петербургских достопримечательностей. Поклонники отреагировали оперативно - в воскресенье в Insta появились совместные фото петербуржцев с актрисой.

Как уточняется, в Россию Мерьем приехала для съемок в картине «Проницательный Реджаи».

Кстати, недавно актриса в новом интервью неожиданно призналась, что вовсе не считает себя красавицей. «Смотря в зеркало, вижу обычного человека. Есть очень красивые женщины и мужчины, но я не вхожу в их число. Не полагаюсь на красоту, так как красота – это иллюзия».

По словам Мерьем, она весьма импульсивная и влюбчивая. И порой не может себя контролировать. «В отношениях с мужчинами я теряю голову, и что бы ни происходило, успокаиваю себя словами «любовь все исправит». Но происходит иначе, и любовь ничего не решает. Любовь - это чувство, которое может убить человека».

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0 Не нравится 0 Нравится 24.07.2017 Теги: Мерьем Узерли

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