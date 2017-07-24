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Григорьев-Апполо­нов потерял сестру


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У Андрея Григорьева-Апполонова большое горе. На выходных скоропостижно скончалась его сестра Юлия. Причина смерти женщины выясняется.

51-летняя Юлия была очень близка с братом, нередко выступала консультантом по костюмам и декорациям «Иванушек». Женщина долгое время страдала от астмы.

Григорьева-Апполонова скончалась в Сочи, и о смерти сообщил в соцсетях ее супруг. Но что случилось - пока не совсем ясно. «Ночью прилетел в Сочи, домой попасть не могу, там идут экспертно-следственные действия. Причина такого исхода пока не установлена. О прощании и прочих организационных моментах с кладбищем напишу в следующем посте», - писал вдовец.

По словам сводной сестры Юлии, в последнее время женщина не жаловалась на здоровье. «У нее была астма, но никто не ожидал этого. Бедный Андрей, они с детства с Юлей всегда были вместе, очень любили друг друга. Он маму недавно похоронил, Олега. Юлечка такая была жизнерадостная».

Напомним, в прошлом месяце «Иванушки» были потрясены скоропостижной смертью бывшего участника группы Олега Яковлева. Незадолго до кончины артист был госпитализирован с диагнозом "двусторонняя пневмония".

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0 Не нравится 0 Нравится 24.07.2017 Теги: Григорьев-Апполонов

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