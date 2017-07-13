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Федор Бондарчук: «Я - тяжелый человек»


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Федор Бондарчук заслуживает звания человек-оркестр. Он с успехом выступает в амплуа актера, режиссера, продюсера, а последний год еще и безумно влюбленного мужчины. Но при этом Федор Сергеевич считает себя тяжелым человеком. Хотя Паулина Андреева вроде не жалуется.

Недавно Бондарчук дал откровенное интервью. По словам артиста, многие называют его «мужчиной мечты», что его удивляет.

«Я тяжелый человек. Но готов и хочу меняться! Зато есть одна вещь, которая неизменна все годы. Я совершенно не понимаю, почему с 23 лет меня называют Федором Сергеевичем. Отчего так сложилось? И ладно бы, если только в профессиональной среде, но это ведь почти все делают. Я пытался разобраться, по каким причинам так происходит, но пока не выяснил. В юности неловко было», - признался кинематографист Cosmo.

Федор Сергеевич также еще раз подчеркнул, что совершенно счастлив рядом с актрисой Паулиной Андреевой. Он ее любит, ею восхищается и готов для нее звезду с неба достать.

Но когда речь зашла о равенстве полов, Бондарчук пояснил, что он не совсем понимает, зачем это? «Девушка — такое хрупкое создание. Предполагается, что она нуждается в постоянной защите. И мужчина должен эту защиту ей дать. Я не претендую на доминирование и за то, чтобы в работе все были равны, получали одинаковые деньги. Но если говорить об отношениях, зачем нужно равенство?»

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 13.07.2017 Теги: федор бондарчук

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