Свадьба Баскова и Лопыревой смущает публику

Николай Басков действительно готовится к свадьбе с Викторией Лопыревой. И это не розыгрыш и не пиар-кампания. Накануне о предстоящем торжестве сообщил в соцсетях Рамзан Кадыров. А представители «золотого голоса» подтвердили информацию.

Как заявила представительница Баскова Марина Наумова, певец и модель действительно намерены сыграть свадьбу 5 октября в Грозном. «Информация, которая появилась в "Инстаграме", соответствует истине», - подчеркнула Наумова.

Напомним, ранее Басков состоял в браке со Светланой Шпигель, у бывших супругов растет сын Бронислав. Правда, Светлана весьма резко ограничила общение ребенка с отцом. Виктория Лопырева несколько лет была в отношениях с футболистом Федором Смоловым. Пара провела даже своеобразную брачную церемонию во время отдыха на островах. Однако два года назад молодые люди расстались. Как поясняла Виктория, Федор оказался не готов к «взрослой жизни».

Кстати, на днях Лопырева опубликовала эпизод из фильма «Кавказская пленница». И это можно считать ответом на вопросы о бракосочетании. В видео Шурик произносит знаменитую фразу: «Свадьбы не будет!» «Всем хорошего настроения и отличного дня!» - подписала модель свой месседж.

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