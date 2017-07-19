Клявер рассказал о жизни влюбленных в Москве

Помните свое первое свидание? Чувство восторга и одновременно неловкости? Когда кажется, что весь мир с вами, а через минуту он против вас? Денис Клявер решил развить тему. Артист снял видео на песню «Там, где мы вдвоем», в котором показал первое свидание влюбленных в Москве.

Что интересно - столица в ролике выступает отдельным персонажем. И этот персонаж наглядно показывает, какие препятствия могут возникнуть на пути влюбленных.

«В жизни каждого человека случались первые свидания, которые не хотелось заканчивать, - говорит Денис. - Когда кафе, где вы ужинаете, закрывается раньше, чем вы наговоритесь. Где рассветает раньше, чем ваша ночь наполнится сладким первым поцелуем. Когда дождь пытается разлучить вас во время самой красивой ночной прогулки по набережной. У каждого своя история, но одни воспоминания, которые заставят зрителя улыбнуться после просмотра клипа "Там, где мы вдвоем"».

Для Клявера новая песня стала экспериментом. И по мнению артиста, эксперимент получился удачным. Уточняется, что в работе над видео принимал участие друг певца Михаил Терехов.

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