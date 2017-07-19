Эмили Ратаковски беспокоит грудь

Топ-модель Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski) - не просто звезда. Эмили - олицетворение современной бунтарки. Она кажется невероятно сексуальной, но в то же время довольно остроумно рассуждает о женской привлекательности и об отношении общества к шикарным девушкам.

















Ратаковски стала звездой нового номера журнала Allure. 26-летняя модель снялась в фотосессии, некоторые снимки которой напоминают о легендарной кинодиве Софи Лорен. А в сопроводительном интервью Эмили порассуждала о женском теле. Точнее об отношении общества к женскому телу.

И как подчеркивает модель, ей кажется, что это отношение нельзя назвать нормальным. «Знаете, мне становится тоскливо, когда я вижу, как люди реагируют на мою грудь. Я в конце концов осознала, что это наша чертова культура. Когда мы видим грудь, мы не думаем о красоте и женственности. Мы думаем о вульгарности, чрезмерной сексуальности», - говорит девушка.

Ранее Эмили не раз подчеркивала, что не считает сексуальность средством для манипуляций. «Для меня это форма красоты, самовыражения, что-то, что должно вызывать восхищение, что-то по-настоящему женственное».

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