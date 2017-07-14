Матильда Шнурова устроила стриптиз

Сергей и Матильда Шнуровы в очередной раз продемонстрировали любовь к эпатажу. Супруга солиста группировки «Ленинград» устроила стриптиз. Причем на концерте мужа.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) Июл 13 2017 в 1:27 PDT

Накануне в Петербурге состоялся концерт «Ленинграда». Шоу прошло с аншлагом, что и следовало ожидать, учитывая бешеную популярность коллектива. Но главным «номером» оказались не зажигательные выступления Шнура и солисток. Главной звездой, правда, всего на минуту, стала Матильда Шнурова.

13 июля Матильда отмечала день рождения и решила по полной развлечься на концерте. Шнуров опубликовал видео, на котором Матильда запечатлена танцующей на сцене, причем в какой-то момент девушка задорно сдернула топик. «Бусечка, я тебя люблю!» - написал Сергей.

Тем временем Наталья Ионова ошарашила поклонников сообщением о совместной работе с солистом «Ленинграда». Артистка опубликовала совместное фото с музыкантом и написала: «Готовим с Серегой @shnurovs для вас бомбу! Скоро! Ждите».

Публикация от ГЛЮКОЗА ❤️ (@chistyakova_ionova) Июл 13 2017 в 2:53 PDT

Публика заинтригована. Многие полагают, что у артистов получится крутой дуэт. Впрочем, некоторые поклонники советуют Шнурову забыть о Глюкозе и подумать о совместной работе со знаменитой немецкой рок-группой Rammstein.

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