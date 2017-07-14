Герцогиня Кейт задает новый тренд
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Положение обязывает. Как член королевской семьи герцогиня Кэтрин не всегда может позволить себе смелые эксперименты с внешним видом. Но и Ее Светлости порой очень хочется чего-то нового.
Вчера герцогиня Кембриджская побывала на презентации в Музее естествознания и продемонстрировала новую прическу.
Ее Светлость решила отказаться от привычных длинных локонов. Теперь у Кейт прическа, которую светские обозреватели окрестили kob (производное от «боб» и «Кейт»). И надо сказать, что с новой стрижкой герцогиня выглядит свежо и стильно.
«Это работает, - констатируют обозреватели Vogue. - Укоротив волосы на несколько дюймов, Кэтрин выглядит моложе и современнее. Более летний образ. К тому же легкие волны смотрятся гораздо круче, чем ее обычные объемные локоны. У герцогини всегда были хорошие блестящие волосы, и она легко может позволить себе изменить прическу. Но нам хотелось бы и дальше наблюдать за экспериментами. Не попробовать ли герцогине прямые волосы в стиле 90-х, которые сейчас остромодны среди звезд? Все с огромным интересом следят за стилем Ее Светлости».
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Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 6
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ValentinaРазве это новый тренд?
14.07.17 14:25
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КсюМне кажется, она ничего не демонстрировала.Она просто по обязанностям побывала в музее) А прически мы меняем все часто по жизни.
14.07.17 13:41
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MoscowКак все.
14.07.17 12:30
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ОльгаСтала проще(
14.07.17 12:10
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СимаХороша она и очень идет ей эта роль.
14.07.17 11:15