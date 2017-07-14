Герцогиня Кейт задает новый тренд

Положение обязывает. Как член королевской семьи герцогиня Кэтрин не всегда может позволить себе смелые эксперименты с внешним видом. Но и Ее Светлости порой очень хочется чего-то нового.

















Вчера герцогиня Кембриджская побывала на презентации в Музее естествознания и продемонстрировала новую прическу.

Ее Светлость решила отказаться от привычных длинных локонов. Теперь у Кейт прическа, которую светские обозреватели окрестили kob (производное от «боб» и «Кейт»). И надо сказать, что с новой стрижкой герцогиня выглядит свежо и стильно.

«Это работает, - констатируют обозреватели Vogue. - Укоротив волосы на несколько дюймов, Кэтрин выглядит моложе и современнее. Более летний образ. К тому же легкие волны смотрятся гораздо круче, чем ее обычные объемные локоны. У герцогини всегда были хорошие блестящие волосы, и она легко может позволить себе изменить прическу. Но нам хотелось бы и дальше наблюдать за экспериментами. Не попробовать ли герцогине прямые волосы в стиле 90-х, которые сейчас остромодны среди звезд? Все с огромным интересом следят за стилем Ее Светлости».

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Источник фото: Globallookpress.com