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Свадьба Майли Сайрус под угрозой срыва


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Звездная пара Майли Сайрус (Miley Cyrus) и Лиам Хемсворт (Liam Hemsworth) вроде готова к свадьбе. Но на днях появились тревожные слухи. Говорят, артисты чуть ли не на грани разрыва. А все из-за брачного контракта.

По информации OK!, звезды не на шутку разругались после того, как Майли предложила Лиаму заключить брачный контракт. По словам инсайдеров, влюбленные настолько бурно спорили на эту тему, что дошло до криков и слез. Хемсворт обиделся, а Сайрус так разволновалась, что в очередной раз задумалась о разрыве.

Впрочем, пока подтверждений сплетням нет. На выходных пара опубликовала вполне романтичный совместный снимок.

По данным таблоидов, знаменитости планируют сочетаться браком в июле. По одной из версий, свадьба пройдет в Лас-Вегасе, по другой - в родной для Лиама Австралии.

Напомним, Майли и Лиам встречались несколько лет, объявили о помолвке, но летом 2013 года неожиданно разорвали отношения. В декабре прошлого года певица недвусмысленно намекнула на желание воссоединиться с любимым. Через несколько месяцев на руке Сайрус заблистало кольцо, преподнесенное в честь повторной помолвки.

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0 Не нравится 0 Нравится 13.07.2017 Теги: Майли Сайрус

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