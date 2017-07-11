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Овсиенко задумалась о материнстве


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В октябре ей исполнится 51 год. Но для Татьяны Овсиенко счастливая жизнь только начинается. Артистка готовится к венчанию с любимым и вовсе не исключает возможности стать матерью. Причем без суррогатной матери.

В начале года американская певица Джанет Джексон родила первенца. На тот момент звезде было 50 лет. Татьяна Овсиенко - ровесница Джексон и не прочь последовать примеру коллеги. По словам российской звезды, она и ее возлюбленный Александр Меркулов твердо намерены создать полноценную семью. «Александр предлагает суррогатную мать – вот не знаю, готова ли я к этому. Надо пройти определенные процедуры… Но я больше склоняюсь, чтобы я сама родила», - цитирует Татьяну «Комсомольская правда».

Кстати, ранее Овсиенко обмолвилась, что ее нередко называют «сильной женщиной». «Но мне кажется, я обыкновенная. И все мне свойственно — могу рыкнуть, а могу быть слабой. Нельзя категорично сказать, что определение «сильная» — это хорошо, но фраза «сильная женщина» дает некую уверенность в себе. Когда ты сама себе говоришь, что все сможешь, это намного лучше, чем убеждать себя в том, что ты слабая, тебе нужны помощь и спасение. Да и слабых у нас в обществе не очень-то жалеют и любят».

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0 Не нравится 0 Нравится 11.07.2017 Теги: Татьяна Овсиенко

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