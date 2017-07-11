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Кафельникова представила эротичные фото


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Алеся Кафельникова может претендовать на титул «Ее высочество провокация». Юная модель не устает интриговать поклонников. Накануне девушка опубликовала фотосессию, которую можно назвать несколько эротичной.

Алеся старательно работает над карьерой в модельном бизнесе и недавно поработала вместе с фотографом Игорем Павловым. Фотосессия получилась впечатляющей. Провокационной и в то же время романтичной, даже загадочной.

Подписчики снимки одобрили: «Приятно смотреть, эротично и не пошло», «Слишком идеально», «Картина маслом».

Кафельникова выступает в качестве модели третий год. Как заявила девушка в одном из интервью, пробиваться ей пришлось самостоятельно.

«Многие считают, что отец мне помогает, вкладывает в меня деньги. На самом деле, нет. Это сейчас он ходит на показы и гордится мной, а сначала был против, злился, что я хочу работать моделью, и даже слышать не хотел ни о каких контрактах и агентствах. Единственная папина помощь — фамилия, которую все знают. Так что да, отчасти я популярна благодаря отцу, но финансовыми вложениями тут и не пахнет. Если бы у меня не было модельных данных, я бы не стала моделью», - говорила Алеся изданию Grazia.

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0 Не нравится 0 Нравится 11.07.2017 Теги: Алеся Кафельникова

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