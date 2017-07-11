Кафельникова представила эротичные фото

Алеся Кафельникова может претендовать на титул «Ее высочество провокация». Юная модель не устает интриговать поклонников. Накануне девушка опубликовала фотосессию, которую можно назвать несколько эротичной.

Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Июл 9 2017 в 5:40 PDT

Алеся старательно работает над карьерой в модельном бизнесе и недавно поработала вместе с фотографом Игорем Павловым. Фотосессия получилась впечатляющей. Провокационной и в то же время романтичной, даже загадочной.

Подписчики снимки одобрили: «Приятно смотреть, эротично и не пошло», «Слишком идеально», «Картина маслом».

Кафельникова выступает в качестве модели третий год. Как заявила девушка в одном из интервью, пробиваться ей пришлось самостоятельно.

«Многие считают, что отец мне помогает, вкладывает в меня деньги. На самом деле, нет. Это сейчас он ходит на показы и гордится мной, а сначала был против, злился, что я хочу работать моделью, и даже слышать не хотел ни о каких контрактах и агентствах. Единственная папина помощь — фамилия, которую все знают. Так что да, отчасти я популярна благодаря отцу, но финансовыми вложениями тут и не пахнет. Если бы у меня не было модельных данных, я бы не стала моделью», - говорила Алеся изданию Grazia.

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Алеся Кафельникова шокировала откровенной съемкой. Модель стала звездой издания Exhibition Magazine.​

Алеся Кафельникова жалуется на трудности. Девушка упорно строит модельную карьеру.