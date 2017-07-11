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Джессика Симпсон похвасталась ягодицами


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В свое время ей пришлось отчаянно бороться с лишним весом. Настолько отчаянно, что порой она была на грани нервного срыва. Зато теперь Джессика Симпсон (Jessica Simpson) может похвастаться почти что точеной фигурой. Что она и сделала.

 
 
 

10 июля Джессика отметила 37-летие. И в честь дня рождения опубликовала впечатляющий снимок - она в бикини загорает в бассейне. «Поцелуй мои ягодицы 36» - гласит подпись.

Напомним, сейчас Джессика растит пятилетнюю дочь Максвелл и трехлетнего сына Эйса. Будучи беременной сыном, звезда поправилась почти на 30 кг. Борьба за стройную фигуру далась Симпсон непросто. Она придерживалась достаточно строгой диеты, старалась много двигаться.

«За день я прохожу около пяти километров. Эрик (супруг) и я любим долгие прогулки вместе с детьми. Такая прогулка - это уже тренировка. И я люблю мою беговую дорожку, это прекрасный способ провести время наедине с собой. Я много хожу на дорожке, когда мне важно хорошо выглядеть для шоу», - рассказывала Джессика.

Кстати, в прошлом году девушка представила собственную линию купальников.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 11.07.2017 Теги: Джессика Симпсон

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