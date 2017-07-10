Овечкин праздновал свадьбу два дня
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Летом 2016 года знаменитый хоккеист Александр Овечкин и дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская узаконили отношения. Но только теперь чета Овечкиных провела пышный банкет в Москве. Торжество прошло 8 июля - в день, когда страна отмечает праздник семьи, любви и верности.
Гуляли свадьбу два дня в концертном зале Барвиха Luxury Village. И на банкет собралась практически вся звездная тусовка, начиная с певицы Жасмин и заканчивая продюсером Яной Рудковской. Более того, жениха и невесту поздравил президент России Владимир Путин (поздравительную телеграмму торжественно зачитал Николай Басков). Для молодых спели даже «Иванушки International», а Вера Глаголева им задорно подпевала.
Молодожен так развеселился, что зажигательно спел и сплясал (уже без рубашки) под хит Boney M Rasputin. Овечкин был настолько энергичен, что поразились даже видавшие виды шоумены Александр Ревва и Вячеслав Манучаров.
Напомним, хоккеист сделал предложение любимой в сентябре 2015 года. Сейчас большую часть времени пара живет в США. По словам Анастасии, ей нравится Вашингтон, в отличие от шумного и беспокойного Нью-Йорка.
Ранее мы писали:
Вера Глаголева высказалась по поводу романа дочери с Александром Овечкиным. Актриса уважает хоккеиста.
Александр Овечкин предпочитает россиянок американкам. По мнению хоккеиста, россиянки гораздо интереснее.
Александр Овечкин представил возлюбленную. Спортсмен влюблен в очаровательную девушку.
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Обсуждение 7
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ЛакиКакая странная пара...а он что вообще не поддается облагораживанию внешнему хотя бы? Смотрятся вместе нелепо(
11.07.17 09:29
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хихину завистницы))) подоспели
11.07.17 07:48
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НояСтранная пара. Красавица и чудовище.
11.07.17 07:44
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а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza
11.07.17 05:22
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ПрелестьКак сельский дурачок ( выражение из укрощение строптивого) Мда...
10.07.17 21:54
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ПерсиковаНа втором фото это НЕЧТО в мятой рубашке, а не жених
10.07.17 21:27
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