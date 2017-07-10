Овечкин праздновал свадьбу два дня

Летом 2016 года знаменитый хоккеист Александр Овечкин и дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская узаконили отношения. Но только теперь чета Овечкиных провела пышный банкет в Москве. Торжество прошло 8 июля - в день, когда страна отмечает праздник семьи, любви и верности.

Публикация от Вячеслав Манучаров (@manucharov) Июл 9 2017 в 8:53 PDT

Гуляли свадьбу два дня в концертном зале Барвиха Luxury Village. И на банкет собралась практически вся звездная тусовка, начиная с певицы Жасмин и заканчивая продюсером Яной Рудковской. Более того, жениха и невесту поздравил президент России Владимир Путин (поздравительную телеграмму торжественно зачитал Николай Басков). Для молодых спели даже «Иванушки International», а Вера Глаголева им задорно подпевала.

Публикация от ЖАСМИН (@jasminfans) Июл 9 2017 в 6:42 PDT

Молодожен так развеселился, что зажигательно спел и сплясал (уже без рубашки) под хит Boney M Rasputin. Овечкин был настолько энергичен, что поразились даже видавшие виды шоумены Александр Ревва и Вячеслав Манучаров.

Публикация от Спорт Путешествия (@matchday_tv) Июл 10 2017 в 3:02 PDT

Напомним, хоккеист сделал предложение любимой в сентябре 2015 года. Сейчас большую часть времени пара живет в США. По словам Анастасии, ей нравится Вашингтон, в отличие от шумного и беспокойного Нью-Йорка.

Ранее мы писали:

Вера Глаголева высказалась по поводу романа дочери с Александром Овечкиным. Актриса уважает хоккеиста.

Александр Овечкин предпочитает россиянок американкам. По мнению хоккеиста, россиянки гораздо интереснее.

Александр Овечкин представил возлюбленную. Спортсмен влюблен в очаровательную девушку.