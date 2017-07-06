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Александра Яковлева увлеклась молодым актером


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Актриса Александра Яковлева недавно рассталась с супругом Калью Аасмяэ. Но похоже, звезда вовсе не из тех, кто долго наслаждается одиночеством. Недавно актриса появилась на одной из звездных церемоний в компании интересного молодого человека.

На недавней церемонии закрытия ММКФ Яковлева блистала в паре с высоким импозантным молодым человеком. Как выяснили журналисты, спутником 60-летней знаменитости стал 30-летний актер Денис Бондаренко.

Бондаренко пока не слишком хорошо знаком широкой публике. Но похоже, Александра Евгеньевна не прочь поработать над пиаром молодого человека. По данным EG.ru, Яковлева познакомилась с парнем в Сети и в ходе общения заметила у Дениса талант. «Он невероятно крутой! — уверяет актриса. — Круче, чем Даня Козловский — гарантирую!»

Напомним, о разрыве с Аасмяэ стало известно незадолго до дня рождения Яковлевой, которое празднуется 2 июля. Актриса заявила, что давно в разводе и в ее жизни появился интересный мужчина. Александра Евгеньевна также уточнила, что сохранила с экс-супругом хорошие отношения. «Тридцать лет мы знакомы и дружим очень сильно. Он один из надежных моих товарищей, друзей, что очень редко сейчас в жизни случается».

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1 Не нравится 1 Нравится 06.07.2017 Теги: Александра Яковлева

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