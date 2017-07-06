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Куриленко похвасталась изящной фигурой


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Актриса Ольга Куриленко решила поразвлечься. Девушка ненавязчиво напоминает о своей сексуальности, публикуя довольно эффектное фото. И теперь поклонники увлеченно обсуждают формы звезды.

Ольга опубликовала снимок, на котором она позирует в бикини на курорте Сен-Тропе. Выглядит девушка стройной, загоревшей и весьма привлекательной. Правда, мнения поклонников разделились: некоторые оценивают фигуру 37-летней актрисы как идеальную, другие считают, что Куриленко слишком худа.

Ранее Ольга признавалась, что в ряды поклонниц фитнеса она не входит. Актриса полагает, что ей сильно повезло с генетикой, но при этом она старается придерживаться достаточно здорового рациона питания, в частности, старается исключить животные жиры.

«В наших странах (имею в виду Россию и Украину) колбаса, сосиски и сало — самая большая проблема. Нигде в Европе их не поглощают в таких количествах. А вот от орехов и оливкового масла я не отказываюсь. И, естественно, по возможности ограничиваю сахар. Но знаете, иногда так хочется чизбургер… И я его себе позволяю! Но питаться бутербродами каждый день просто не смогу. Я какое-то время жила в Оклахоме — там только гамбургеры и мясо, больше ничего. Было очень тяжело», - говорила в одном из интервью актриса.

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0 Не нравится 0 Нравится 06.07.2017 Теги: Ольга Куриленко

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