Куриленко похвасталась изящной фигурой

Актриса Ольга Куриленко решила поразвлечься. Девушка ненавязчиво напоминает о своей сексуальности, публикуя довольно эффектное фото. И теперь поклонники увлеченно обсуждают формы звезды.

Публикация от Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) Июл 3 2017 в 6:50 PDT

Ольга опубликовала снимок, на котором она позирует в бикини на курорте Сен-Тропе. Выглядит девушка стройной, загоревшей и весьма привлекательной. Правда, мнения поклонников разделились: некоторые оценивают фигуру 37-летней актрисы как идеальную, другие считают, что Куриленко слишком худа.

Публикация от Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) Июл 5 2017 в 11:45 PDT

Ранее Ольга признавалась, что в ряды поклонниц фитнеса она не входит. Актриса полагает, что ей сильно повезло с генетикой, но при этом она старается придерживаться достаточно здорового рациона питания, в частности, старается исключить животные жиры.

«В наших странах (имею в виду Россию и Украину) колбаса, сосиски и сало — самая большая проблема. Нигде в Европе их не поглощают в таких количествах. А вот от орехов и оливкового масла я не отказываюсь. И, естественно, по возможности ограничиваю сахар. Но знаете, иногда так хочется чизбургер… И я его себе позволяю! Но питаться бутербродами каждый день просто не смогу. Я какое-то время жила в Оклахоме — там только гамбургеры и мясо, больше ничего. Было очень тяжело», - говорила в одном из интервью актриса.

Ольга Куриленко очаровала Рассела Кроу. Поползли даже слухи о романе.

Ольга Куриленко: «Я все еще чувствую себя 16-летней!» Актриса полна энергии.

Эшли Грэм: «Порой мне некомфортно в бикини». Самая популярная модель plus-size о своих комплексах.