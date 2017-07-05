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Мария Голубкина хочет поменять фамилию


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Актриса Мария Голубкина, похоже, увлеклась предсвадебными хлопотами. Пока артистка предпочитает не сообщать дату свадьбы со своим возлюбленным Борисом Ливановым, но судя по обмолвкам жениха, торжество состоится уже совсем скоро.

В прошлом месяце Голубкина устроила сенсацию, заявив о намерении сочетаться браком с Ливановым. Причем Мария уверена, что рядом с ней Борис будет счастлив.

Сам Ливанов на днях подтвердил - они с Марией действительно счастливы. Хотя и не ожидали такой шумихи вокруг их отношений. Впрочем, время от времени пара начинает спорить.

Сейчас влюбленные обсуждают вопрос смены фамилии - Голубкина решила стать Ливановой, но Борис ее не поддерживает. «Я ей говорил, что с большим уважением отношусь к фамилии Голубкина и не хочу, чтобы у нее была фамилия Ливанова. Она говорила, что хочет быть Ливановой. Короче, до сих пор спорим на эту тему. Она хочет взять мою фамилию, а я хочу, чтобы она оставила свою. Это вообще редкий случай», - объяснил мужчина журналистам «Комсомольской правды».

Борис также обмолвился, что порой невеста его изумляет и даже подавляет. «Она – фанат чтения и порой меня подавляет своими энциклопедическими знаниями».

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0 Не нравится 0 Нравится 05.07.2017 Теги: Мария Голубкина

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