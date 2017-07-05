Мария Голубкина хочет поменять фамилию

Актриса Мария Голубкина, похоже, увлеклась предсвадебными хлопотами. Пока артистка предпочитает не сообщать дату свадьбы со своим возлюбленным Борисом Ливановым, но судя по обмолвкам жениха, торжество состоится уже совсем скоро.

В прошлом месяце Голубкина устроила сенсацию, заявив о намерении сочетаться браком с Ливановым. Причем Мария уверена, что рядом с ней Борис будет счастлив.

Сам Ливанов на днях подтвердил - они с Марией действительно счастливы. Хотя и не ожидали такой шумихи вокруг их отношений. Впрочем, время от времени пара начинает спорить.

Сейчас влюбленные обсуждают вопрос смены фамилии - Голубкина решила стать Ливановой, но Борис ее не поддерживает. «Я ей говорил, что с большим уважением отношусь к фамилии Голубкина и не хочу, чтобы у нее была фамилия Ливанова. Она говорила, что хочет быть Ливановой. Короче, до сих пор спорим на эту тему. Она хочет взять мою фамилию, а я хочу, чтобы она оставила свою. Это вообще редкий случай», - объяснил мужчина журналистам «Комсомольской правды».

Борис также обмолвился, что порой невеста его изумляет и даже подавляет. «Она – фанат чтения и порой меня подавляет своими энциклопедическими знаниями».

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