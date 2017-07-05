Кристина Агилера представила откровенную фотосессию

США накануне отмечали День независимости. И по такому случаю звезды старались поздравить своих поклонников, причем как можно эффектней. И Кристина Агилера (Christina Aguilera) отличилась. Певица опубликовала стильную и немного провокационную фотосессию.

















На снимках 36-летняя Кристина запечатлена в бассейне, причем порой в слегка вызывающих позах. Певица также опубликовала совместные снимки с детьми и возлюбленным Мэттью Ратлером (Matthew Rutler), причем по случаю национального праздника Агилера и Ратлер набросили на плечи американский флаг. «Веселитесь и не беспокойтесь», - написала звезда.

Сейчас Кристина занята подготовкой к съемкам нового фильма. По некоторым данным, певица снимется в проекте режиссера Дрейка Доримуса - фантастической мелодраме «Зои». В центре сюжета - история двух исследователей, работающих над революционной технологией, способной улучшить и довести до идеала романтические отношения. Главные роли исполнят Юэн Макгрегор и французская звезда Леа Сейду. Съемки картины должны начаться уже совсем скоро в Канаде.

Ранее мы писали:

Кристина Агилера назвала дочь Летним Дождем. Необычное имя.

Памела Андерсон: «Мы - сексуальные создания». Новая провокационная фотосессия звезды.

Селена Гомес шокировала фотосессией для журнала V. Звезда предстала в образе Лолиты.