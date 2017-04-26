Памела Андерсон: «Мы - сексуальные создания»

Некоторые женщины предпочитают не задумываться о возрасте. Секс-символ 90-х Памела Андерсон (Pamela Anderson), к примеру, полагает, что к 50 годам она не очень-то сильно изменилась. Накануне была представлена новая рекламная фотосессия Пэм в нижнем белье Coco De Mer. И надо сказать, на снимках звезда действительно очень эффектна.

















О сотрудничестве Андерсон с Coco De Mer было объявлено в начале месяца. Актриса поработала над провокационной фотосессией, и снимки действительно ошеломляют. Фотографировал Пэм знаменитый фотограф Ранкин (Rankin)

Судя по фото, Памела, которая в июле отметит 50-летие, сейчас в прекрасной форме. Любопытно, что несколькими месяцами ранее на телешоу Loose Women звезда заявила, что для нее возраст - не препятствие для участия в рискованных фотосъемках. «Я до сих пор обожаю подобные вещи. Ничего не изменилось. Мы - сексуальные создания. Женщины очень чувственны, иначе бы нас не было на этой земле».

В прошлом году в интервью Harper's Bazaar Андерсон также уверяла, что всегда чувствовала себя комфортно в своем теле и не слишком задумывалась о старении. «Никто не совершенен, но некоторые несовершенства чертовски сексуальны», — рассуждала актриса.

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