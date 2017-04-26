Памела Андерсон: «Мы - сексуальные создания»
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Некоторые женщины предпочитают не задумываться о возрасте. Секс-символ 90-х Памела Андерсон (Pamela Anderson), к примеру, полагает, что к 50 годам она не очень-то сильно изменилась. Накануне была представлена новая рекламная фотосессия Пэм в нижнем белье Coco De Mer. И надо сказать, на снимках звезда действительно очень эффектна.
О сотрудничестве Андерсон с Coco De Mer было объявлено в начале месяца. Актриса поработала над провокационной фотосессией, и снимки действительно ошеломляют. Фотографировал Пэм знаменитый фотограф Ранкин (Rankin)
Судя по фото, Памела, которая в июле отметит 50-летие, сейчас в прекрасной форме. Любопытно, что несколькими месяцами ранее на телешоу Loose Women звезда заявила, что для нее возраст - не препятствие для участия в рискованных фотосъемках. «Я до сих пор обожаю подобные вещи. Ничего не изменилось. Мы - сексуальные создания. Женщины очень чувственны, иначе бы нас не было на этой земле».
В прошлом году в интервью Harper's Bazaar Андерсон также уверяла, что всегда чувствовала себя комфортно в своем теле и не слишком задумывалась о старении. «Никто не совершенен, но некоторые несовершенства чертовски сексуальны», — рассуждала актриса.
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Памела Андерсон в последний раз обнажилась для Playboy. О таком завершении модельной карьеры может мечтать любая звезда.Ирина Шейк объединилась с Памелой Андерсон. Модели обнажились для Love.
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Обсуждение 7
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СимаКаша в голове. сексуальность и чувственность к обнаженности имеет весьма далекое отношение, в ее возрасте можно это понимать. Хотя фигура у нее все равно хорошая!
26.04.17 21:02
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ПрелестьКакие то выкрученные позы, выгодные фрагменты - это все далеко от сексуальности. Памела лучше угомониться. Нет уже в ней никакой сексуальности. Она из того типажа когда после 22 предложить совсем нечего.
26.04.17 17:22
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«МЫ - СЕКСУАЛЬНЫЕ СОЗДАНИЯ» - Америку открыла )))
26.04.17 12:37
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123Вот бы увидеть оригинальное фото:-)
26.04.17 11:43
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Micha PiterБлагодаря фотошопу все такие молодые, сексуальные и совершенные :))))
26.04.17 10:53