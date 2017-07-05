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Селин Дион обнажилась для Vogue


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Певица Селин Дион (Celine Dion) обычно не жалуется на недостаток внимания. Но сейчас особый случай. Звезда принимает участие в специальном проекте модного журнала Vogue о жизни Дион. И по такому случаю певица даже показала тело.

Откровенный снимок 49-летней дивы опубликован в Insta модного издания. В комментарии рассказывается об особенностях звездного гардероба.

«Небольшой «голый» факт, пока Селин Дион переодевается между выступлениями: на протяжении последних пяти лет она надевает туалеты от кутюр почти на каждый концерт (в Лас-Вегасе и нынешнее мини-турне по Европе). Она выступает как минимум по два часа вечером, пять или шесть вечеров в неделю, она без устали танцует, приседает и жестикулирует в эксклюзивных нарядах ручной работы, созданных исключительно для подиумов и красных ковровых дорожек. Выполняя заказы Селин, модные дома отправляют в Неваду целые команды — обычно проводится три примерки, затем происходит подгонка нарядов в частном ателье. Armani Prive, Schiaparelli, Giambattista Valli, Versace... Это лишь часть привычного для Селин перечня туалетов от модных домов».

Кстати, одно из самых любимых платьев Дион - маленькое черное платье от Christian Dior периода Джона Гальяно. В этом платье певица нередко появлялась на неформальных пати. В этом платье Селин была на похоронах мужа.

Ранее мы писали:

Селин Дион овдовела. Супруг артистки скончался от рака.

Селин Дион мечтает о дочери. Звезда растит трех сыновей.  

Селин Дион обнажилась по примеру Николь Кидман. Знаменитая канадская певица не смогла отказаться от предложения принять участие в игривой фотосессии. 



0 Не нравится 1 Нравится 05.07.2017 Теги: Селин Дион

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