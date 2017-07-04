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Журналистка обвинила Марадону в домогательствах


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На выходных знаменитый футболист Диего Марадона побывал в Санкт-Петербурге. Спортсмен принял участие в церемонии награждения победителей Кубка конфедераций, душевно пообщался с журналистами. Причем с одной из журналисток Диего попытался пообщаться слишком близко. В итоге девушка обратилась в Следственный комитет, обвиняя звезду в попытке изнасилования.

По версии журналистки Екатерины Надольской, вечером 2 июля она приехала в гостиницу, где находился Марадона, и уговорила футболиста дать ей интервью. Однако в ходе общения спортсмен якобы стал к ней приставать, сорвал платье. Девушка стала сопротивляться, и ее в нижнем белье выгнали из номера, после чего Надольская обратилась в полицию.

3 июля девушка написала заявление в Следственный комитет. Теперь ей предстоит медицинская экспертиза. Вчера Екатерина также опубликовала на Youtube обращение к звезде. «Желаю Диего Марадоне испытать то же, что и я испытала сегодня. И надеюсь, что с ним кто-нибудь поступит так же. Потому что все плохое в жизни возвращается. Желаю всего хорошего».

По другой версии, Надольская сама пыталась спровоцировать Марадону. Во время беседы девушка неожиданно стала раздеваться, и футболист довольно резко попросил журналистку покинуть его номер.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 04.07.2017 Теги: марадона

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