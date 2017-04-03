Дакота отказалась работать с женой миллионера

Певица Рита Дакота неожиданно оказалась втянутой в семейный скандал миллионера Валентина Иванова. Как стало известно, артистка отказалась от сотрудничества с супругой бизнесмена, юной моделью Лизой Адаменко. Причем отказалась после того, как появились сообщения о серьезном конфликте девушки с мужем.

Свадьба 18-летней модели с 55-летним миллионером стала одним из самых обсуждаемых бракосочетаний прошлого года. Теперь же появились сообщения о громком скандале. По данным СМИ, Иванов обвинил жену в измене. Через некоторое время Адаменко, которая находится в США, обратилась в полицию, обвинив супруга в домашнем насилии. По словам девушки, в ходе скандала миллионер порвал ее паспорт и теперь она не может вылететь в Россию.

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Как заявила Лиза журналистам Life, Иванов и ранее поднимал на нее руку. «Просто в этот раз я поняла, что у меня больше нет сил терпеть это, поэтому и решила всё рассказать». По словам девушки, год назад она думала, что ее отношения с Ивановым - это любовь. «Но сейчас я могу сказать, что если ты думаешь или сомневаешься, если нет уверенности, то уж точно не надо выходить замуж. Любви у нас не было, и держала нас вместе только привычка друг к другу. Он постоянно взламывал мой телефон, проверял, контролировал. Наши отношения никогда не строились на взаимном доверии. И сколько бы я ни пыталась, ни разговаривала, ни предпринимала попыток решить вопрос мирно и разумно, всё было без толку. Я рада, что всё это наконец закончилось!»

В свою очередь бизнесмен заявил, что у жены расстройство психики.

Теперь стало известно, что после огласки конфликта пары певица Рита Дакота отказалась от ранее обговоренного сотрудничества с Адаменко.

Артистка поспешила прокомментировать ситуацию: «С Валентином (Ивановым) мы познакомились как артист с заказчиком, выступая на его мероприятии. Являясь поклонником нашего с мужем творчества, заказав на свое торжество наш концерт, чуть позже Валентин изъявил желание выступить финансовым менеджером нескольких наших видеоработ. В нашем случае это было лишь частичное финансирование, в клипе участвовали иные компании и бренды. Мы с режиссером вынуждены были начать поиски замены главной героини еще дистанционно, за четверо суток до даты первого съемочного дня. После этого с Лизой мы больше не разговаривали. Я не хочу иметь ничего общего с чужими разборками и скандалами... Очень прошу не использовать мое имя рядом с чужими скандалами, пиар-историями и разборками».

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