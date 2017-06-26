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Панина лишат родительских прав?


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Алексей Панин снова рискует лишиться родительских прав. Бывшая подруга актера, мать его дочери Анны Юлия Юдинцева снова намерена отобрать девочку. Вот уже более года Аня живет с отцом, но сейчас публика волнуется не на шутку.

После появления компрометирующих Панина пикантных роликов в соцсетях на сайте Сhаnge.Org набирает популярность петиция с призывом проверить психическое состояние актера, а представителей органов опеки просят резко ограничить общение артиста с дочерью. «Мы требуем вернуть дочь матери - ее опасно оставлять с таким отцом. Обращаемся и к органам опеки - посмотрите, какой пример подает артист дочери, в какой аморальной тлетворной среде растет ребенок!» - говорится в документе.

Юлия Юдинцева не мешкая напомнила: она давно говорила о том, что методы воспитания ребенка Паниным - более чем странные. По словам женщины, Аня общается словно взрослая и даже время от времени кокетничает с отцом. Более того, однажды Панин якобы предложил девочке «погулять по Москве голой, как делает папа».

В то же время изданию Starhit сама Аня заявила, что с матерью ей некомфортно, к тому же родительница постоянно пьет. «Я не скучаю по ней и не хочу общаться, потому что она меня не понимает. Когда последний раз виделись, она так сжимала меня... Было некомфортно. Мне хорошо жить с папой!»

Ранее мы писали:

Алексей Панин: «Если скандалю, то по делу». По мнению актера, он гневается только по серьезным причинам. 

Алексей Панин: «Ребенку нужны папа и мама». Актер старается создать благоприятные условия для дочери. 

Панина обвиняют в манипулировании дочерью. Мать девочки продолжает борьбу. 


4 Не нравится 0 Нравится 26.06.2017 Теги: Алексей Панин

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Обсуждение 2  

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  • Персикова
    И куда смотрят эти самые органы опеки ? Ну реально же он псих! Как можно с таким оставлять девочку ?
    		 26.06.17 18:12
         
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    • Юля Баку
      Я тоже этого не понимаю.Человек просто в открытую безумствует на всю страну и ничего. Ему легко доверяют ребенка.Я не видела и никогда ни от кого не слышала, кроме него что его жена пьет...А вот он уже такие кренделя с завидной регулярностью вырисывает на всю страну., что мало не покажется. Ан нет....ребенок у него...и все тут...Как это получается у органов опеки и суда,,,???????
      		 27.06.17 09:22
           
      0
           
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