Дима Билан разозлился на сплетников

Певец Дима Билан решил устроить себе по-настоящему жаркие каникулы. На днях артист отправился в Африку. Но цели своего путешествия Дима не уточнил, и поползли неоднозначные слухи.

Вчера Дима с энтузиазмом писал о предстоящей встрече с представителями фауны Африканского континента. «3,5 часа позади, еще 7 часов, и я, наконец-то, поцелую зебру в зубы». Но певца не поняли. Появились предположения о лечении, которое якобы предстоит пройти артисту. И тут Билан разозлился не на шутку и обратился с гневной отповедью.

«Знаете что, прекрасные друзья! Нет, не те, кто имеет свое право на мнение, а те, кто имеет больную фантазию на тему моего недуга или болезни, или всякой такой чепухи, что вдруг я лечу лечиться в Африку!!! <...>. Я никогда таких комментариев не писал, но достали!!! Дай вам Бог всем здоровья, но я не собираюсь обращать внимание на всяких тупых блогеров, которые создали в ютюбе программу или делают ссылки на то, что я умер!!!»

Дима все же решил объясниться: «Зебру я лечу туда гладить, зебру и жирафа - что, "Мадагаскар" не смотрели?! Уж слишком много впереди проектов, концертов, важных дел - впечатляться человеку нууууу необходимо!»

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Дима Билан: «Вечное восхищение очень обременяет». Артист не любит, когда ему постоянно поддакивают.

Песня дня. Дуэт Билана и Водяновой. Ролик на песню «Не молчи».