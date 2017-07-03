Юрий Лоза оскандалился из-за Олега Яковлева
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В субботу, 1 июля, коллеги и поклонники простились с певцом Олегом Яковлевым. В конце июня бывший солист «Иванушек International» скончался из-за осложнений, вызванных пневмонией. Смерть артиста стала шоком для многих звезд. Появились даже версии о злом роке. Не преминул высказатьcя и Юрий Лоза. И, как обычно, мэтр был несколько резок.
Лоза поражен смертью Яковлева. Он сочувствует родным артиста, но это не помешало Юрию Эдуардовичу заметить, что многие артисты переоценивают свои силы. «Что-то у них какой-то мор в коллективе. Второй солист уходит. Знаю несколько примеров, когда эстрадные артисты наплевательски относились к своему здоровью. <...>. Все время мы надеемся на авось. Жалко, когда люди ни с того ни с сего, на ровном месте сами себе наживают такие проблемы».
Певец также высказал мнение, что таланты покойного были не самыми яркими. По словам исполнителя, солисты группы «Иванушки International» - нормальные ребята, но без особой творческой жилки.
«Им ставили номера, писали песни, подбирали по типажам. И Яковлева подбирали по типажам. Он ушел, но тем не менее надо понимать, что сам по себе он нужен был как типаж. Давайте будем откровенны: что он написал? Что он создал? Попался нужному человеку в нужное время. Мелькнул лицом, и пригодилось. Это не значит, что он что-то большое сделал. Он родился - все».
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Источник фото: Globallookpress.com
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Новости | 30.06.2017
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Обсуждение 6
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Постоянство - признак мастерства.
04.07.17 06:45
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АхВот интересно, а что великого сотворил Лоза? Певец одной песни. Творчеством прославится не может, чёрный пиар - и то хлеб.
04.07.17 01:54
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Какой он циник... или у него просто начинается болезнь Альцгеймера, всех огульно хает
03.07.17 23:00
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Пиарится,ничем не брезгуя. Любой информационный повод для него хорош, даже чужая смерть. А казалось бы, при чем тут Лоза...
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СимаПрав он, только не уместно и не своевременно об этом говорить. Да и вообще зачем это озвучивать и так всем ясно, что такое поп "культура".
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