Робби Уильямс: «Я люблю Россию»

Один из самых ярких артистов-хулиганов Британии Робби Уильямс (Robbie Williams) готовится к выступлению на «Новой волне». Певец споет на закрытии музыкального фестиваля, и организаторы обещают впечатляющее шоу. Но сам Робби предупреждает - в мероприятиях формата Party Like a Russian он не участвует.

Робби принял участие в проекте соцсети «Одноклассники» «ОК на связи!». Певец рассказал о любви к России и своем прошлогоднем хите Party Like a Russian. Как уверяет Уильямс - его провокационный клип был просто шуткой. А сам он веселиться с русским размахом себе просто не может позволить.

«Я выступал на русских вечеринках, было прекрасно, и, конечно, передо мной в долгу не оставались. Но где-то лет с 20–21 я изо всех сил стараюсь вести трезвую жизнь. И чаще мне это удается, чем наоборот. Так вот, окажись я на русской вечеринке не в качестве приглашенного певца…. Ох, я бы с вами здесь уже не сидел. Я, да еще и на полных оборотах, на русской вечеринке… Думаю, все закончилось бы больницей», - сказал артист.

По словам Робби, работая над видео Party Like a Russian, он проецировал некоторые черты своего характера. Так что без обид. « Юмор, чудачество, легкомыслие — очень важные части моего характера. <...>. Я просто хотел написать яркую, драйвовую песню, и, черт возьми, мне это удалось! Тогда я подумал: «Это просто супер!» А где-то недели через две — «О черт, а как это воспримут в России? Надеюсь, они на меня не рассердятся». И я долго волновался об этом. Я люблю Россию и не хотел, чтобы русские думали, что я над ними смеюсь. Вовсе нет. Все это просто легкомысленная шутка».

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