Кара Делевинь стала Барбареллой
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Топ-модель Кара Делевинь (Cara Delevingne) обожает смелые эксперименты. Несколько месяцев назад девушка обрила голову, а теперь стала звездой футуристичной и провокационной фотосессии для GQ.
Кара предстала в образе современной Барбареллы. И уровень сексапила на снимках зашкаливает. В сопроводительном интервью 24-летняя модель неожиданно призналась, что порой чувствует себя уязвимой.
Делевинь считается девушкой независимой и порой несколько сумасбродной, но и ей не чужды страхи и сомнения. «Я очень свободный человек, но порой я таковой себя все же не чувствую... Внутри меня так много страхов. Я работаю в модельном бизнесе, и мне не все равно, что думают другие, я все время нервничаю. Внешне я стараюсь не показывать этого, но внутри я в постоянных сомнениях. Так постоянно и притворяюсь, что этого (страхов) не существует».
Кстати, Кара обрила голову для съемок в новом фильме «Жизнь за год», в котором играет смертельно больную девушку. Модель также сильно похудела ради роли. Некоторые поклонники даже начали переживать за звезду, опасаясь, что Делевинь рискует довести себя до истощения.
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Обсуждение 4
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Marana VilniusС волосами подлиннее куда как лучше, более женственная (хотя ей как любительнице женщин это, может и неактуально). Стрижка ей лет прибавляет
04.07.17 13:59
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Очень идёт эта стрижка ей.
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СимаКрасивая
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БуВзгляд напряженный
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