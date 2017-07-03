Кара Делевинь стала Барбареллой

Топ-модель Кара Делевинь (Cara Delevingne) обожает смелые эксперименты. Несколько месяцев назад девушка обрила голову, а теперь стала звездой футуристичной и провокационной фотосессии для GQ.

















Кара предстала в образе современной Барбареллы. И уровень сексапила на снимках зашкаливает. В сопроводительном интервью 24-летняя модель неожиданно призналась, что порой чувствует себя уязвимой.

Делевинь считается девушкой независимой и порой несколько сумасбродной, но и ей не чужды страхи и сомнения. «Я очень свободный человек, но порой я таковой себя все же не чувствую... Внутри меня так много страхов. Я работаю в модельном бизнесе, и мне не все равно, что думают другие, я все время нервничаю. Внешне я стараюсь не показывать этого, но внутри я в постоянных сомнениях. Так постоянно и притворяюсь, что этого (страхов) не существует».

Кстати, Кара обрила голову для съемок в новом фильме «Жизнь за год», в котором играет смертельно больную девушку. Модель также сильно похудела ради роли. Некоторые поклонники даже начали переживать за звезду, опасаясь, что Делевинь рискует довести себя до истощения.

Ранее мы писали:

Кара Делевинь: «"Отряд самоубийц" будет самым крутым фильмом». Девушка уверена, что блокбастер назовут настоящим шедевром.

Кара Делевинь: «Люди в модной индустрии много лгут». Звезда старается трезво оценивать ситуацию.