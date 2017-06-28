Хлои Кардашян поздравили откровенным фото

В популярном семействе Кардашян вчера был праздник. 27 июня свое 33-летие отметила Хлои Кардашян (Khloe Kardashian). Сестры называют ее самой сильной, а поклонники считают самой спортивной в клане Кардашян. Но еще Хлои может быть и очень сексуальной.

Кортни Кардашян поздравила Хлои довольно стильно: опубликовала откровенный снимок сестры. Кортни напомнила, что именинница - девушка весьма целеустремленная и сильная духом, но при этом - довольно горячая. Ким также поспешила поздравить сестру и подчеркнула, что гордится быть рядом с такой «сильной и решительной личностью».

Напомним, Хлои известна не только как участница реалити «Семейство Кардашян». Девушка выступает дизайнером, а также ведущей нескольких собственных телепроектов. Так, в начале года она представила проект Revenge Body with Khloé Kardashian - серию документальных короткометражек, посвященных занятиям фитнесом и работе над телом.

Случаются и казусы - недавно девушку обвинили в плагиате. Как заявила американский модельер Дестини Блю (Destiney Blue), модели бренда Хлои Good American поразительно похожи на наряды из ее коллекций.

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