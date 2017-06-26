Воробьев снова снялся в шоу «Холостяк»

Алексей Воробьев увлекся идеей шоу «Холостяк». В свое время актер уже принимал участие в популярном российском реалити-шоу, а теперь решил повторить опыт. Но уже на съемочной площадке сериала.

Алексей снялся в американском проекте Unreal, действие которого разворачивается на съемках похожего на «Холостяк» реалити-шоу. «Мой герой - звезда мирового балета. По сюжету его выгнали за «плохое поведение» из театра Метрополитен в Нью-Йорке, а любимая женщина разбила сердце, уйдя к другому. Но он не сломался. На шоу он пришел, чтобы вернуться в «звездную обойму», вернуть расположение зрителей и построить отношения с героиней», - рассказал Воробьев Starhit.

По словам артиста, ему очень повезло с персонажем, поскольку герой - парень яркий, своенравный, непредсказуемый.

Впрочем, повезло Алексею и на кастинге. Он отправил видеопробы, и вскоре продюсеры связались с ним по скайпу. «Меня вызвали в Лос-Анджелес на финальные пробы уже с будущей партнершей. Я вынужден был объяснить, что, к сожалению, не могу приехать, потому что еще месяц снимаюсь в российском проекте... Был уверен, что после такого ответа шансов больше нет и продюсеры тут же попрощаются со мной. Но я ошибся. На следующий день они прислали контракт!»

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