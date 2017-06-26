 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Воробьев снова снялся в шоу «Холостяк»


0 0

Алексей Воробьев увлекся идеей шоу «Холостяк». В свое время актер уже принимал участие в популярном российском реалити-шоу, а теперь решил повторить опыт. Но уже на съемочной площадке сериала.

Алексей снялся в американском проекте Unreal, действие которого разворачивается на съемках похожего на «Холостяк» реалити-шоу. «Мой герой - звезда мирового балета. По сюжету его выгнали за «плохое поведение» из театра Метрополитен в Нью-Йорке, а любимая женщина разбила сердце, уйдя к другому. Но он не сломался. На шоу он пришел, чтобы вернуться в «звездную обойму», вернуть расположение зрителей и построить отношения с героиней», - рассказал Воробьев Starhit.

По словам артиста, ему очень повезло с персонажем, поскольку герой - парень яркий, своенравный, непредсказуемый.

Впрочем, повезло Алексею и на кастинге. Он отправил видеопробы, и вскоре продюсеры связались с ним по скайпу. «Меня вызвали в Лос-Анджелес на финальные пробы уже с будущей партнершей. Я вынужден был объяснить, что, к сожалению, не могу приехать, потому что еще месяц снимаюсь в российском проекте... Был уверен, что после такого ответа шансов больше нет и продюсеры тут же попрощаются со мной. Но я ошибся. На следующий день они прислали контракт!»

Ранее мы писали:

Алексей Воробьев: «Мечтаю о жене и загородном доме». Артист созрел для создания семьи. 

Песня дня. «Сумасшедшая» Алексея Воробьева. Певец представил зажигательный хит. 

Алексей Воробьев упорно покоряет Голливуд. Артист занят в нескольких проектах. 



0 Не нравится 0 Нравится 26.06.2017 Теги: алексей воробьев

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору