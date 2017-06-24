Бейонсе назвала близнецов обычными именами

Бейонсе (Beyonce) и Джей-Зи (Jay-Z) на прошлой неделе отпраздновали пополнение. У пары родилась двойня, но пока звезды предпочитают не обсуждать свою радость с поклонниками и прессой. И все же накануне появились сообщения об именах малышей. К разочарованию поклонников, они оказались вовсе не такими оригинальными, как ожидалось.

Звезды решили назвать близнецов в честь себя - Би и Шон. Би - сокращенное от Бейонсе, Шон - имя Джея в миру (Шон Картер). Имена вполне нормальные, но большинство поклонников надеялось на то, что артисты проявят некоторую оригинальность. Имя Блю Айви (старшая дочь пары) в свое время было неординарным, так что были предположения о том, что и для двойни будет выбрано что-то интересное.

Впрочем, пока это только слухи, и не исключено, что в будущем Бейонсе сильно удивит публику.

Ранее сообщалось, что малыши родились на свет раньше времени. У детей была диагностирована так называемая «желтуха новорожденных» - высокий уровень билирубина. Почти неделю малыши находятся под наблюдением врачей. Прогнозы медиков оптимистичные - «желтуха новорожденных» не считается серьезной проблемой.

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