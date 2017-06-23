Мария Голубкина знает секрет семейного счастья
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Мария Голубкина сейчас чувствует себя счастливой. Актриса готовится к свадьбе с Борисом Ливановым, работает над новой театральной постановкой вместе с любимым. А сейчас Мария старается осчастливить и жениха.
О подготовке к свадьбе и венчанию Голубкина и Ливанов сообщили на одном из телешоу. Но пока влюбленные не определились с точной датой. По словам Марии, она пытается контролировать Бориса и поставила ему условие: если он не откажется от вредных привычек - она отменит бракосочетание.
«Он не пьет. Пишет сценарии, либретто, много работает, правда, и спит до 12 часов дня. Я ему говорю: будешь так себя вести, опозорю на всю страну – отменю свадьбу. Свадьба может быть и через месяц, и через год. Смотря что еще скажет мой духовник – отец Владимир. Боря – нерелигиозный человек. Но теперь ему деваться некуда, будет воцерковляться. А иначе обращу наши матримониальные планы в шутку, если не будет делать так, как я хочу», - сказала артистка журналистам «Комсомольской правды».
По словам Марии, ее жених - достаточно мягкий человек. И это актрису устраивает. Она уверена, если Ливанов будет ее слушаться - он непременно станет счастливым мужчиной.
Ранее мы писали:
Мария Голубкина рассказала о свадьбе-шутке. Актриса произвела фурор, появившись на красной дорожке ММКФ в свадебном наряде.
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Обсуждение 8
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KoshkaЯ её считала более адекватной. Каша в голове.
23.06.17 21:01
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это же вроде он дружка по пьянке зарубил. бум надеяться что у голубкиной очередной пиар. как со свадебным платьем
23.06.17 19:10
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ПрелестьЕсли он будет слушаться и избавится от вредных привычек, значит её ему Бог послал во спасение. Будем надеяться что это так. Не до жиру быть бы живу.
23.06.17 17:40
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НаталияДа, есть такие мужчины,которым нужна такая женщина.
23.06.17 17:50
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Micha Piter"Она уверена, если Ливанов будет ее слушаться"...Вот же неадекватная бабёнка, неудивительно, что она одна...
23.06.17 15:09