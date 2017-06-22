Принц Гарри: «Никому не хочется быть королем»
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Интриги во дворце, борьба за престол? Забудьте, все это в прошлом. Сегодня в королевской семье Виндзор королевские обязанности считаются делом трудным и утомительным. И вряд ли кто из престолонаследников жаждет заполучить скипетр и корону. Принц Гарри (Harry), по крайней мере, точно не хочет быть королем.
В интервью американскому изданию Newsweek Его Высочество сделал неожиданное признание. По его словам, в королевской семье вряд ли кто-нибудь хочет стать королем или королевой, но при этом Виндзоры готовы исполнять свои обязанности «в нужное время».
Сам Гарри никогда не скрывал отсутствия желания занять «самую высокую должность», и он полагает, что его старший брат Уильям и все остальные близкие родственники придерживаются той же позиции.
При этом принц уверен, что монархия Британии нужна. «Монархия - это некая сила добра. Мы хотим поддерживать позитивную атмосферу, над которой королева трудилась на протяжении 60 лет, но мы не спешим заменить ее. Мы стараемся модернизировать британскую монархию. И делаем это не для себя, но во благо народа. Во благо общества».
Ранее мы писали:
Принц Гарри не думает о женитьбе. Молодому человеку пока не до создания семьи.
Принц Гарри влюбился в американку. По слухам, у Его Высочества роман с девушкой из Лос-Анджелеса.Принц Гарри готов создать семью. Но это в будущем.
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 2
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Ну, дорогой Гарри, а поменялся бы местами с шахтёром, санитаром в больнице или акушером?))
22.06.17 13:10
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123Смешные они! Это их работа, очень высокооплачиваемая. Не такая уж утомительная, учитывая то, что она почти всегда добровольная и со многими скидками. Конечно, просто быть наследником очень богатых людей здорово и легко, но самому заработать миллионы или хотя бы удержать не так-то просто. Королевская семья хорошо работает, поэтому состоятельна и влиятельна. Ослабь королева вожжи, распустись, и через десяток лет все пойдёт прахом - и монархия, и благосостояние семьи. Все будет спущено и просажено. Кто у них в семье умеет ещё делать деньги на чем-то, кроме общественного имиджа? Бизнес? Продажа билетов в Букенгем. дворец, владение древней разваливающейся недвижимостью? Это все содержат британцы. Кэйт, кстати, очень хорошо работает в команде, правильно поставили на эту лошадку. Идёт без сбоев. Тренд-сеттинг приносит миллионы и королевской семье, и семье ее родителей. Кормит всех:-)
22.06.17 12:10