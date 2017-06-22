Принц Гарри: «Никому не хочется быть королем»

Интриги во дворце, борьба за престол? Забудьте, все это в прошлом. Сегодня в королевской семье Виндзор королевские обязанности считаются делом трудным и утомительным. И вряд ли кто из престолонаследников жаждет заполучить скипетр и корону. Принц Гарри (Harry), по крайней мере, точно не хочет быть королем.

В интервью американскому изданию Newsweek Его Высочество сделал неожиданное признание. По его словам, в королевской семье вряд ли кто-нибудь хочет стать королем или королевой, но при этом Виндзоры готовы исполнять свои обязанности «в нужное время».

Сам Гарри никогда не скрывал отсутствия желания занять «самую высокую должность», и он полагает, что его старший брат Уильям и все остальные близкие родственники придерживаются той же позиции.

При этом принц уверен, что монархия Британии нужна. «Монархия - это некая сила добра. Мы хотим поддерживать позитивную атмосферу, над которой королева трудилась на протяжении 60 лет, но мы не спешим заменить ее. Мы стараемся модернизировать британскую монархию. И делаем это не для себя, но во благо народа. Во благо общества».

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Источник фото: Globallookpress.com