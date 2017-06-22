Муж Жасмин проведет 7 лет в тюрьме

Певица Жасмин на грани отчаяния. Накануне стало известно о том, что суд Кишинева приговорил супруга артистки, бизнесмена и мэра города Оргеев Илана Шора к 7,5 годам лишения свободы. Сам Шор старается сохранять самообладание.

Процесс против бизнесмена начался два года назад. Шор обвинялся в хищении средств в особо крупных размерах - из трех банков Молдавии были выведены деньги на общую сумму 700 миллионов долларов. С осени 2015 года мужчина находился под домашним арестом, после победы Шора на выборах мэра в Оргееве мера пресечения была заменена на подписку о невыезде.

Теперь мужчина отправится в тюрьму. Как уточняется, прокуратура настаивала на 19 годах лишения свободы, но адвокаты назвали требование чрезмерным.

Ранее Жасмин не раз подчеркивала, что верит в супруга. «Илан сильный, мудрый, он оптимист и борец по жизни, не может позволить себе такую роскошь, как впасть в депрессию, уныние или опустить руки. Ведь миллионы людей верят в его невиновность. Это не говорит о том, что сложившаяся ситуация дается мужу легко. Он уверен в своей правде и знает, что она будет доказана». Пока артистка не спешит с комментариями.

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