Мария Голубкина снова шутит о свадьбе?
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В СМИ продолжают обсуждать недавнее признание Марии Голубкиной. Актриса заявила о подготовке к свадьбе с Борисом Ливановым, сыном знаменитого актера Василия Ливанова.
Пара приняла участие в одном из ток-шоу, рассказала о чувствах, упомянула о планах обвенчаться. Но некоторые обозреватели полагают, что Мария троллит публику и это очередной розыгрыш.
Несколько лет назад Мария вышла на красную дорожку ММКФ в свадебном платье и заявила о свадьбе с летчиком-испытателем. Правда, позже Голубкина призналась, что устроила удачный розыгрыш. «Смотрю, что-то не то, в кино меня не приглашают... — рассказывала артистка. — Думаю: надо что-то делать! И я поняла, что если раз в год так "замуж выходить", можно неплохо зарабатывать!»
Теперь к заявлениям актрисы многие относятся с недоверием. И в их числе даже ее мать, Лариса Голубкина. «Может быть, и шутка. То мы в космос летали… Не знаю. Узнавайте, пожалуйста, у Маши. Она уже взрослая», - ответила дама на расспросы журналистов.
Что любопытно, родители Бориса Ливанова уверяют, что пара действительно готовится к бракосочетанию. «Ничего про время и дату свадьбы сказать не могу. Но это не штука. Роман существует. Причем вполне серьезный», - заявила будущая свекровь Голубкиной.
Ранее мы писали:
Мария Голубкина рассказала о свадьбе-шутке. Актриса произвела фурор, появившись на красной дорожке ММКФ в свадебном наряде.
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Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 3
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Я смотрела с ней Наедине со всеми. Впечатление - ужас...(((
20.06.17 16:12
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Micha PiterОчередная Боня-Бузова на клео, о которой придётся видеть статьи каждый день...
20.06.17 13:19
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Marana VilniusНу, в отличие от Бони-Бузовой она всё-таки снимается в кино и играет в театре, ещё вроде ведёт какие-то передачи, но у нас в Литве их не показывают, поэтому тут утверждать ничего не могу. Как публичная персона она мне не нравится, но играет вполне себе неплохо - в отличие от названных Вами персон, которые хватаются за всё подряд, ничего делать не умея на самом деле
20.06.17 15:49
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