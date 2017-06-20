Мария Голубкина снова шутит о свадьбе?

В СМИ продолжают обсуждать недавнее признание Марии Голубкиной. Актриса заявила о подготовке к свадьбе с Борисом Ливановым, сыном знаменитого актера Василия Ливанова.

Пара приняла участие в одном из ток-шоу, рассказала о чувствах, упомянула о планах обвенчаться. Но некоторые обозреватели полагают, что Мария троллит публику и это очередной розыгрыш.

Несколько лет назад Мария вышла на красную дорожку ММКФ в свадебном платье и заявила о свадьбе с летчиком-испытателем. Правда, позже Голубкина призналась, что устроила удачный розыгрыш. «Смотрю, что-то не то, в кино меня не приглашают... — рассказывала артистка. — Думаю: надо что-то делать! И я поняла, что если раз в год так "замуж выходить", можно неплохо зарабатывать!»

Теперь к заявлениям актрисы многие относятся с недоверием. И в их числе даже ее мать, Лариса Голубкина. «Может быть, и шутка. То мы в космос летали… Не знаю. Узнавайте, пожалуйста, у Маши. Она уже взрослая», - ответила дама на расспросы журналистов.

Что любопытно, родители Бориса Ливанова уверяют, что пара действительно готовится к бракосочетанию. «Ничего про время и дату свадьбы сказать не могу. Но это не штука. Роман существует. Причем вполне серьезный», - заявила будущая свекровь Голубкиной.

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Источник фото: Globallookpress.com