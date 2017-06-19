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Волочкова разбирается с водителем в СК


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Анастасия Волочкова в очередной раз пожаловалась на предательство. На этот раз, по словам балерины, ее обманул собственный водитель. Дошло до того, что артистка написала заявление против мужчины, обвинив его в мошенничестве.

Как говорит Анастасия, в свое время у нее с водителем Александром Скиртачом сложились очень теплые отношения. Она полностью доверяла мужчине, время от времени он даже общался с деловыми партнерами от имени артистки. Однако в какой-то момент звезда обнаружила, что Александр ее просто-напросто использует в своих целях. Мужчина подделывал подписи Волочковой, банально обманывая балерину в финансовых вопросах.

«Ты любишь человека, потом он тебя предает. У Саши не было субординации, мы проводили много времени вместе, - поведала звезда журналистам программы «Новые русские сенсации». - Я хочу, чтобы он вернул деньги и извинился перед своей мамой, которую он псевдопохоронил 25 марта текущего года. Но похорон не было. И человек, взяв у меня деньги по такому печальному поводу, поехал с одной из жен в сауну и ресторан».

 

Скиртач в ответ на обвинения в свой адрес возмущен. Мужчина полагает, что Анастасия пытается его унизить. Водитель убедительно попросил балерину прекратить его позорить. В противном случае он может обнародовать неизвестную компрометирующую информацию о Волочковой.

Ранее мы писали:

Волочкова: «Панталоны натянуть всегда успеется». Звезда призывает заниматься спортом и не стесняться своего тела.

Волочкова: «Грязь до меня может не долететь...». Балерина вновь шокирует откровенными снимками. 

Анастасия Волочкова просит быть добрее. Балерина призывает жить своей жизнью и радоваться каждому ее мигу. 



1 Не нравится 1 Нравится 19.06.2017 Теги: анастасия волочкова

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